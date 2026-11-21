Tiếp nối thành công của tour du lịch tại Yên Bái khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và ẩm thực nơi đây cùng với 3 khách mời buitruonglinh, Nicky, Dương Domic. Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm đưa khán giả đến với vùng đất Gia Lai - nơi đại ngàn chạm biển xanh với sự xuất hiện của 4 hành khách đặc biệt là các Anh Trai JSOL, RHYDER, Sơn.K, Ali Hoàng Dương.

“Anh Trai” JSOL và RHYDER đã từng tham gia 2 Ngày 1 Đêm các mùa trước nên không còn quá xa lạ với những mảng miếng hài hước của dàn cast hay những trò chơi, thử thách của chương trình. Còn với “anh trai” Sơn.K và Ali Hoàng Dương thì mặc dù là lần đầu tiên đến với “tour du lịch” này nhưng thích nghi và hòa nhịp với dàn cast và các Anh Trai khác rất nhanh. Bởi các nghệ sĩ không chỉ tham gia cùng nhau trong nhiều chương trình truyền hình mà còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Trong video highlight tập 109, bốn khách mời cùng dàn cast xuất hiện trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đây là nét văn hóa đặc trưng của vùng đất đại ngàn, gắn liền với đời sống cộng đồng và các nghi lễ truyền thống của người dân nơi đây. Tiếng cồng chiêng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là một phần di sản văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau khi lộ diện, các khách mời được mời đến với màn uống thử rượu cần - thức uống truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Người không may uống phải “đặc sản” dấm chua, khác với những người còn lại sẽ là người đeo Gien-nỳ trong suốt chặng ghi hình.

Trong đoạn ngắn giới thiệu tập phát sóng 109 với thử thách làm vỡ bong bóng đeo sau lưng, Anh Trai Sơn.K là người mang “gánh nặng” Gien-nỳ. Giọng ca Yêu yêu yêu, thương thương thươngcùng với đồng đội của mình là RHYDER và Lê Dương Bảo Lâmkhá khó khăn trong phần di chuyển khi phải “dính chùm” với nhau bởi một sợi dây.

Vì chưa hiểu ý nhau cũng như chênh lệch về vóc dáng và thể lực, đội hình này thường xuyên bị vấp ngã và để vụt mất nhiều cơ hội lấy được bóng của các đội bạn. Sự vụng về và hài hước cùng sự phối hợp “mạnh ai nấy chơi” này liệu có mang về chiến thắng cho đội RHYDER - Sơn.K - Lê Dương Bảo Lâm?Câu trả lời sẽ được hé lộ trong tập 109 của 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5.