2 Ngày 1 Đêm: Dương Lâm trở thành 'hố đen trò chơi', buitruonglinh từ chối đối đầu Nicky

Sau hoạt động giao lưu cùng các nghệ nhân và tìm hiểu về món đặc sản Cốm Tú Lệ, mọi người khởi động buổi sáng với trò chơi đầu tiên. Vì được tự do bắt cặp với nhau, 4 đội chơi lần lượt lộ diện với nhiều mối duyên nợ thú vị.

HIEUTHUHAI cùng Dương Domic tạo nên liên minh “2 Đội trưởng Trần". Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn giữ vững danh hiệu “bạn thân” khi tiếp tục chung đội. Cris Phan, Ngô Kiến Huy đánh dấu màn tái hợp của 2 “Vua trò chơi”. Đến lượt mình, buitruonglinh cho biết anh không muốn tiếp tục đối đầu với Nicky vì bản thân luôn giành chiến thắng trong những trận đấu trước đó. Với “mảng miếng” đầy bất ngờ, buitruonglinh và Nicky chính thức từ đối thủ trở thành đồng đội của nhau.

Luật chơi yêu cầu 2 thành viên đứng quay lưng vào nhau, đeo đạo cụ của chương trình và tìm cách phối hợp nhịp nhàng để ăn hết phần bánh của đồng đội trong thời gian nhanh nhất. Thi đấu đầu tiên, cặp đối đầu giữa Cris Phan - Ngô Kiến Huy và Nicky - buitruonglinh gặp không ít khó khăn trong việc bắt nhịp và điều chỉnh sự chuyển động của đạo cụ.

Rút kinh nghiệm từ đội bạn, ở lượt đấu thứ 2, HIEUTHUHAI, Dương Domic cho thấy sự điềm tĩnh cùng chiến thuật phối hợp ăn ý. Ngược lại, Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn lại mang đến nhiều tiếng cười khi liên tục trật nhịp nhau trong mọi chuyển động. Càng thi đấu lại càng rối, Lê Dương Bảo Lâm bỗng trở thành “hố đen trò chơi”, tạo cơ hội thuận lợi để 2 “Đội trưởng Trần” vươn lên giành chiến thắng.

Cuộc đua cho vị trí “Tổng tài” tiếp theo của “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” cũng dần đến hồi kết. Để tích lũy thêm điểm cá nhân, vào buổi tối, các anh em đã tham gia 1 trận chiến bóng nước đầy gay cấn. Thành viên của 2 đội “Never Give Up” và “Đồng Tâm Tính Toán” tập hợp lại như cũ, quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng trước đối thủ.

Hai “Vua trò chơi” Cris Phan và Ngô Kiến Huy đều là những thành viên có thế mạnh về thể thao. Ngoài ra, thể lực và chiều cao vượt trội của buitruonglinh, Dương Domic, HIEUTHUHAI, sự nhanh nhẹn của Nicky kết hợp cùng kinh nghiệm của Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm đã tạo nên những màn so tài đầy kịch tính giữa 2 đội.

Xuyên suốt trò chơi, thế trận thường xuyên ở mức cân bằng, đôi bên giằng co quyết liệt, đẩy không khí cạnh tranh lên cao. Trong phần chia sẻ cảm xúc, Lê Dương Bảo Lâm cho biết anh đặc biệt ấn tượng với sự áp đảo của khách mời buitruonglinh. Anh hài hước bình luận: “Tôi có cảm giác kỷ niệm ùa về, buitruonglinh nhưng cứ ngỡ là Tiến Linh”.

Sự so sánh này làm khán giả nhớ đến những tương tác dễ thương và mảng miếng “hơn thua sức mạnh” giữa Lê Dương Bảo Lâm và tiền đạo Tiến Linh trong chặng Hải Phòng. Và giờ đây, trong tập tiếp theo của chương trình, một “khách mời tên Linh” khác tiếp tục trở thành “khắc chế cứng” của Lê Dương Bảo Lâm. Sự trùng hợp này hứa hẹn mang đến cho các khán giả nhiều khoảnh khắc thú vị và hài hước.

Hành trình khám phá Yên Bái của 2 Ngày 1 Đêm vẫn còn cất giấu nhiều bất ngờ dành cho các nghệ sĩ và khán giả. Những điểm chạm văn hóa nào sẽ tiếp tục được lật mở? Sau những màn tranh tài kịch tính, vị trí “Tổng tài” cho chặng tiếp theo sẽ thuộc về ai?