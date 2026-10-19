2 Ngày 1 Đêm: Dương Domic được 'hồi sinh', Dương Lâm 'xả thân' làm đạo cụ

Trong tập này, nhiệm vụ ẩn dành cho ba khách mời vào cuối ngày cũng mở ra diễn biến khó đoán cho cuộc đua giành vị trí “Tổng tài”. Trước khi bắt đầu hành trình, “Tổng tài” Cris Phan thông báo chương trình sẽ bỏ nhiệm vụ tăng ca, thay bằng hình phạt dành cho những thành viên không hoàn thành thử thách. Thông tin khiến các “giám đốc” vừa vui mừng vì không còn phải tăng ca, vừa lo lắng trước những hình phạt chưa được tiết lộ.

Trong trò chơi khởi động, các thành viên phải nhảy theo nhịp đếm vào những ô trong khung tre và tránh trùng vị trí với “Tổng tài”. Khi khung tre bất ngờ bị gãy, Lê Dương Bảo Lâm lập tức nằm xuống thay thế, giúp cuộc chơi tiếp tục trong tiếng cười của các anh em. Tuy nhiên, anh và Dương Domic lại là hai người bị loại sớm nhất ở hai lượt đấu, mở màn cho chuỗi hình phạt của Cris Phan.

Kiều Minh Tuấn thắng màn đấu trí, Dương Lâm tiếp tục hơn thua

Tại rừng trúc Púng Luông, hai đội bước vào thử thách giải toán để giành quyền thưởng thức bữa trưa. Trận đấu quyết định trở thành màn so tài giữa Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm. Cả hai đều cố gắng trả lời thật nhanh nhưng liên tục đưa ra kết quả chưa chính xác.

Cuối cùng, sự tập trung và quyết tâm của Kiều Minh Tuấn giúp đội "Never Give Up" giành chiến thắng. Trong một thử thách khác trên đường đến điểm ăn trưa, các thành viên phải truyền đạt câu văn khi đeo đạo cụ ở miệng, khiến những câu nói đơn giản cũng trở nên khó hiểu. Bằng sự ăn ý bất ngờ, Cris Phan và buitruonglinh là hai người giành chiến thắng.

Nicky đánh bại Dương Lâm, Dương Domic liên tục được đồng đội cứu

Sau bữa trưa, dàn người chơi và khách mời bước vào những màn đối kháng dưới nước. Ở cuộc chạm trán với Lê Dương Bảo Lâm, Nicky thể hiện sự nhanh nhẹn và khả năng ứng biến linh hoạt, liên tục chống đỡ những pha tấn công của đối thủ. Sau màn giằng co cân sức, Nicky giành chiến thắng trước Dương Lâm.

Trận đấu giữa Dương Domic và Ngô Kiến Huy cũng thu hút sự chú ý. Dù gặp bất lợi ở đầu cuộc chơi, Dương Domic vẫn tiếp tục bám trụ. Mỗi khi nam ca sĩ có nguy cơ rơi xuống nước, các thành viên bên ngoài lại nhiệt tình kéo anh trở về phao để tiếp tục thi đấu. Màn “hồi sinh” liên tục khiến cuộc đối đầu thêm hài hước, nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về Ngô Kiến Huy.

Ở hai cặp đấu còn lại, Kiều Minh Tuấn và Cris Phan lần lượt tận dụng kinh nghiệm cùng chiến thuật hợp lý để loại đối thủ.

Dương Domic đứng trước lựa chọn bí mật

Đến buổi tối, chương trình bất ngờ giao cho ba khách mời một nhiệm vụ ẩn: Mỗi người chọn một thành viên trong dàn cast chưa từng làm “Tổng tài” để âm thầm hỗ trợ trong hành trình tiếp theo.

Nicky chọn Lê Dương Bảo Lâm, trong khi buitruonglinh quyết định hỗ trợ Ngô Kiến Huy, đưa cuộc chơi về thế cân bằng. Sự lựa chọn của Dương Domic vẫn là ẩn số, khiến cuộc đua giành vị trí “Tổng tài” tiếp tục có thêm yếu tố bất ngờ. Ai sẽ là người được Dương Domic “chọn mặt gửi vàng”? Những lựa chọn bí mật của các khách mời sẽ làm thay đổi cục diện cuộc chơi ra sao?