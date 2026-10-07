2 Ngày 1 Đêm: CONGB 'vừa có hình vừa có tiếng' khiến Ngô Kiến Huy bất lực

Hành trình mới nhất của "Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm" vừa dừng chân tại Đồng Tháp, nơi dàn nghệ sĩ "quậy đục nước" với chủ đề "Miền Tây mùa nước nổi". Trong đó, sự xuất hiện của CONGB - "khách hàng VIP" được Dương Lâm mời ký hợp đồng đã "hòa tan" nhanh chóng, khiến HIEUTHUHAI trầm trồ ngay khi đặt chân đến: "Ai mà vui nhộn quá vậy, nhí nhố nha".

Lần đầu tiên tham gia 2 Ngày 1 Đêm, tưởng chừng CONGB sẽ có nhiều bỡ ngỡ thế nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Nam ca sĩ cho thấy độ hoạt ngôn, thông minh, lém lỉnh qua từng khoảnh khắc giao lưu và quá trình thực hiện thử thách.

CONGB "rì-viu" tập 103

Trên kênh broadcast, CONGB hào hứng chia sẻ: "Xem 2 Ngày 1 Đêm có ai không cười không ta chứ nhà tôi là nắc nẻ từ nãy giờ". Đó cũng là trạng thái chung của nhiều khán giả khi ngồi suốt hơn 2 tiếng xem 8 nghệ sĩ "bẹo hình bẹo dạng".

Nếu ở phần giới thiệu, CONGB nương theo nhịp của các anh để "quăng miếng" khoe mùi hương nồng say là mùi dầu gió thì càng về sau, CONGB chơi càng hay. Một khán giả bình luận: "Tập này không cần chèn sound effect (hiệu ứng âm thanh) nhiều luôn á, tại nó ồn sẵn. CONGB - Pháp Kiều mỗi người một vẻ được cái ai cũng ồn".

Những tiếng kêu thất thanh hay giọng cười mồi "hớ hớ" vang vọng lúc "song kiếm hợp bích" cùng "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn của giọng ca chờ chút... trở thành điểm nhấn khó phai trong lòng khán giả. CONGB cũng bật mood "diễn sâu", vào vai nạn nhân khi chịu hình phạt búng trán từ Dương Lâm, đưa đàn anh vào thế phản diện.

Ngoài ra, dù là người gốc Bắc nhưng CONGB lại mang cốt cách trai miền Tây, sở hữu bộ sưu tập từ vựng "rặc" dân địa phương như xa lắc xa lơ, ở đằng đẳng ớ. Hình ảnh CONGB trong vai Hương Giang bung kỹ năng catwalk trong bộ đồ bà ba, đi dép tổ ong cũng trở thành meme khiến fan cười nghiêng ngả.

Chiếc video toàn meme được CONGB đăng lại từ fan. Nguồn clip: @lilberryy._

CONGB: "Game on rồi nên tình má con mình gác qua một bên"

Các phần thực hiện thử thách của CONGB nhận cơn mưa lời khen, fan "nể" độ thông minh và sức mạnh thể lực. Nam ca sĩ luôn trong tư thế tấn công "má" Ngô Kiến Huy ở Đại chiến trái cây chợ nổi dù bất ngờ bị loại sớm vì sự nhầm lẫn của HIEUTHUHAI. Thế nhưng, mới đây, giọng ca Nghi Ngờ bất ngờ tiết lộ sự thật phũ phàng về tình huống này: "Xin lỗi con yêu nhưng đây là mưu tính của má. Má và Hiếu tình thâm 40 năm rồi con".

Ngô Kiến Huy - CONGB thích thú bàn về những tình huống trớ trêu tại 2 Ngày 1 Đêm.

Mối "oan gia ngõ hẹp" của hai Anh Trai còn kéo dài đến thử thách Trò chơi trốn tìm. Trên trang cá nhân, giọng ca sinh năm 2000 hóm hỉnh chia sẻ lại "2 phút huy hoàng" khi đối đầu với Ngô Kiến Huy: "Dạ game on rồi nên tình má con mình gác qua một bên nha má". Cụ thể, CONGB đã có màn khởi động suôn sẻ, nhanh chân mang về 30 điểm quan trọng giúp đội Mèo Mã Gà Đồng tiến gần đến chiến thắng trong khi "má" Bắp bị bỏ lại khá xa. Bình luận về tình huống này, Ngô Kiến Huy bất lực bình luận: "Dám trêu ngươi má nữa", nhưng vẫn không quên dành lời khen "con hơn má là nhà mất nóc".

CONGB "nhảy số" hoàn thành nhiệm vụ "nhanh như chớp", tranh thủ trêu ghẹo Ngô Kiến Huy.

Ở lượt chơi ngược lại, Ngô Kiến Huy tiếp tục bại trận khi gặp CONGB, khoảnh khắc "thông chốt không gặp công an mà gặp... CONGB" nhận bão haha.

Đến thử thách hát hò, CONGB - Ngô Kiến Huy bước vào cuộc chiến không phân biệt "má con". Sau khi chương trình lên sóng, giọng ca 8X còn dày công tổng hợp những lần "đứa con có hiếu" - mà theo lời CONGB là "AI" - đẩy người mẹ xuống sông.

Ngô Kiến Huy 5 lần 7 lượt rơi vào tầm đẩy của CONGB.

Bên cạnh những tương tác cùng Ngô Kiến Huy, độ "dưỡng thê" tràn màn hình giữa CONGB và HIEUTHUHAI cũng viral khắp mạng xã hội. Khoảnh khắc chủ nhân hit Mắt Nhắm Mắt Mở tinh tế quan sát và đề xuất đàn em dùng nước chai để rửa tay thay vì xuống sông vì dễ bị té khiến fan "tan chảy". Mới đây, người hâm mộ còn thích thú khi phát hiện CONGB đã được "crush" HIEUTHUHAI theo dõi tài khoản Instagram.

CONGB và HIEUTHUHAI có nhiều tương tác dễ thương.

Dù lần đầu "say hi" cùng dàn khách cast có nhiều kinh nghiệm nhưng tính cách lăn xả, khi mạnh mẽ, khi mềm xèo của nghệ sĩ Gen Z đã chinh phục nhiều khán giả. Một netizen bày tỏ: "Tui bất ngờ với ấn tượng CONGB thật, hài mà duyên, bắt miếng nhanh và hợp với dàn cast cực kỳ. Lúc đầu nghĩ CONGB không tham gia gameshow nào chắc trầm tính lắm ai dè quá mặn mòi".