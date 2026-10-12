2 ngày 1 Đêm: CONGB diễn vai thiếu nữ, Pháp Kiều tranh giành hoàng tử với Dương Lâm

CONGB hóa thiếu nữ, Pháp Kiều đối đầu Dương Lâm

Ở thử thách diễn xuất buổi tối, hai đội phải sáng tạo lại truyện cổ tích, đồng thời lồng ghép tình huống vắt nước cam vào kịch bản.

Đội “Mèo Mã Gà Rồng” chọn kịch bản Cây tre trăm đốt. Cody Nam Võ vào vai phú hộ, trong khi CONGB hóa thân thành cô con gái phú hộ dịu dàng, e thẹn trước “chàng tiều phu” HIEUTHUHAI. Dưới sự dẫn truyện của Cris Phan, các thành viên liên tục ứng biến, kết hợp những tình huống cao trào với nhiệm vụ vắt nước cam.

Trong khi đó, đội “Chuột Xạ” chọn diễn vở Tấm Cám theo hướng hài hước. Lê Dương Bảo Lâm gây cười với chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt khi vào vai Tấm còn Pháp Kiều hóa thân thành Cám, tung hứng cùng dì ghẻ Kiều Minh Tuấn và ông Bụt Ngô Kiến Huy. Sau phần so tài, đội “Mèo Mã Gà Rồng” giành chiến thắng.

Ở thử thách quyết định chỗ ngủ, đội này tiếp tục thắng cuộc. Lê Dương Bảo Lâm được gọi tên trong vòng quay tăng ca và chọn HIEUTHUHAI cùng thực hiện nhiệm vụ vào sáng hôm sau.

HIEUTHUHAI chèo xuồng thu hoạch lục bình,

CONGB thắng thử thách giữ thăng bằng

Tờ mờ sáng, Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI chèo xuồng thu hoạch lục bình, lấy đủ số lượng theo yêu cầu để đổi ba gợi ý về “Muỗi chúa”.

Trong các thử thách tiếp theo, HIEUTHUHAI giúp đội “Mèo Mã Gà Rồng” giành chiến thắng ở trò trốn tìm nhờ kế hoạch ẩn mình. CONGB cũng gây chú ý khi đánh bại Lê Dương Bảo Lâm trong phần thi giữ thăng bằng trên dây. Tuy nhiên, đội “Chuột Xạ” giành ưu thế ở ba lượt chơi còn lại.

Sau các trò chơi, những thành viên được xác định an toàn trước nguy cơ bị “Muỗi chúa” chích lần lượt là Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Pháp Kiều và Cody Nam Võ. Danh tính nhân vật bí ẩn vì thế tiếp tục trở thành tâm điểm nghi ngờ.

Cris Phan lội ngược dòng,

Lê Dương Bảo Lâm lộ diện là “Muỗi chúa”

Tại điểm dừng chân cuối cùng ở Khu di tích quốc gia Xẻo Quýt, các nghệ sĩ hóa thân thành chiến sĩ du kích, phối hợp giải mật thư và hoàn thành nhiệm vụ tìm thông điệp trong rương kho báu. Nội dung được hé lộ nhấn mạnh việc trân trọng nền hòa bình mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng nhiều hy sinh để giành lấy.

Sau hành trình, các thành viên bước vào phần bình chọn để xác định danh tính “Muỗi chúa”. Cris Phan nhận sáu phiếu nghi ngờ, trong khi Lê Dương Bảo Lâm chỉ nhận hai phiếu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đảo ngược dự đoán: Lê Dương Bảo Lâm mới là “Muỗi chúa”, với cách lây nhiễm bằng hành động nhéo đối phương. Nhờ liên tục đánh lạc hướng các thành viên, anh đã qua mặt phần lớn người chơi.

Ở cuộc đua giành vị trí “Tổng tài”, Cris Phan và HIEUTHUHAI có điểm số quá trình cao hơn Lê Dương Bảo Lâm. Tuy nhiên, HIEUTHUHAI đã bị “chích” và mất toàn bộ điểm. Kết quả, Cris Phan trở thành “Tổng tài” mới của Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm, tạo màn lội ngược dòng sau khi là người bị nghi ngờ nhiều nhất trong cuộc truy tìm “Muỗi chúa”. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục về nhì lần thứ ba liên tiếp ở cuộc đua “Tổng tài”.

Khép lại hành trình tại Đồng Tháp, chuyến xe của Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục lăn bánh, khám phá thêm nhiều vẻ đẹp còn ẩn mình trên đất nước Việt Nam.