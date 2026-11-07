2 Ngày 1 Đêm: buitruonglinh lột xác ngoạn mục, Dương Lâm thị uy sức mạnh

Trong những tập trước, các nghệ sĩ đã trải qua những thử thách, tạo nên nhiều kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, trong số các thành viên, màn “lột xác” ấn tượng nhất thuộc về buitruonglinh. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một chương trình truyền hình thực tế như 2 Ngày 1 Đêm.

Trước đó, ở Anh Trai “Say Hi” mùa 2 và Tinh Hà “Say Hi”, buitruonglinh được biết đến là một thành viên khá hướng nội. Anh cảm thấy thoải mái nhất khi ở trong vùng an toàn của mình là âm nhạc. Ngược lại, anh sẽ thường xuyên gặp áp lực trước những buổi phỏng vấn hay ghi hình hoạt động thực tế.

Buổi sáng đầu tiên ở Yên Bái, buitruonglinh vẫn chưa hòa nhập kịp với những tương tác, mảng miếng của mọi người. Anh thường chỉ lắng nghe, hòa theo tiếng cười, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm điểm bắt đầu tham gia vào câu chuyện. Giai đoạn sau, được sự động viên và gợi ý của các thành viên khác, buitruonglinh đã có nhiều cơ hội thể hiện khía cạnh thú vị của bản thân.

Anh tâm huyết diễn tiểu phẩm cùng Lê Dương Bảo Lâm, tinh nghịch bày trò lừa khách mời Nicky tại vườn thú. Trong các trò chơi thiên về thể lực, buitruonglinh cũng thể hiện sức mạnh đáng gờm, tham gia hết mình vào mọi thử thách của hành trình. Có thể thấy, chính tinh thần không ngại khó khăn, dám làm mới bản thân đã giúp buitruonglinh dần hòa nhập và trở thành một màu sắc thú vị cho bức tranh chung của hành trình.

Với hai khách mời Dương Domic và Nicky, cả hai đã có kinh nghiệm tham gia một số chương trình truyền hình thực tế trước đây. Ở Đấu Trường Gia Tốc, Dương Domic ghi dấu ấn với tài suy luận sắc bén, giành vị trí Quán quân một cách thuyết phục. Còn ở “Say Hi” Rực Rỡ, anh và Nicky lại cùng nhau trải qua những thử thách sinh tồn khó khăn, buộc phải chuẩn bị một khả năng thích nghi tốt và vận dụng nhiều kỹ năng mềm.

Cảm nhận về tour du lịch lần này, Dương Domic cũng đã chia sẻ: “Dàn cast đã cho 3 khách mời cảm giác như mình là những anh em trong gia đình. Cùng nhau đồng hành, giúp đỡ nhau trong mọi tình huống”. Những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, con người tại Yên Bái đã mang đến sự chữa lành và những kỷ niệm “độc nhất vô nhị” cho 3 “hành khách” của “Tour nghỉ dưỡng “không” sao”.

Buổi tối thứ 2 ở Tây Bắc, “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Sau khi HIEUTHUHAI quyết định nhường lại cơ hội lãnh đạo cho các anh em, chức “Tổng tài” đã chính thức thuộc về bộ 3 Kiều Minh Tuấn - Lê Dương Bảo Lâm - Ngô Kiến Huy.

Sau nhiều lần ngậm ngùi về nhì ở các chặng đua trước, cuối cùng Lê Dương Bảo Lâm cũng đã có dịp trải nghiệm vị trí đứng đầu “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm”. Ngay sau khi nhậm chức, 3 tân “Tổng tài” đã nhanh chóng triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các “giám đốc” báo cáo tình hình công ty. Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm cũng tranh thủ “thị uy sức mạnh”, không ngừng chỉ đạo mọi người cách sắp xếp và trang trí không gian làm việc sao cho đẹp mắt.

Trong buổi tối thứ 2 tại Yên Bái, các anh em sẽ cùng nhau trải qua thêm những thử thách thú vị nào? Ở điểm kết của hành trình, mọi người sẽ gửi gắm điều gì cho nhau, đâu là những kỷ niệm mà các thành viên ấn tượng nhất xuyên suốt “Tour du lịch “không” sao”?