2 Ngày 1 Đêm: buitruonglinh gặp sự cố thót tim, dàn cast đồng loạt 'kêu cứu'

Buổi tối đầu tiên tại Yên Bái, các nghệ sĩ cùng di chuyển đến đấu trường đá, chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Trước khi bước vào cuộc so tài, các anh em đã có màn chào sân với nhiều mảng miếng, tình huống thú vị.

Lấy cảm hứng từ không gian đấu trường, Lê Dương Bảo Lâm đã gợi ý cho mọi người thực hiện những động tác thị uy sức mạnh của các loài động vật. HIEUTHUHAI và buitruonglinh chọn đóng vai “ông Hổ”, còn Dương Domic hóa thân “ông Trâu”, mang đến những tiết mục “hài hình thể” vô cùng giải trí.

Đến lượt mình, khách mời Nicky hoang mang khi nhận đề bài làm “con cá bống” trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tuy nhiên sau đó, được các anh em trợ diễn nhiệt tình, anh đã hoàn thành tốt một Tấm Cám ngoại truyện phiên bản 2 Ngày 1 Đêm vô cùng độc đáo. Những tiểu phẩm giao lưu của các nghệ sĩ đã mang lại không khí sôi nổi, tràn đầy năng lượng cho tất cả mọi người trước khi bước vào trò chơi tiếp theo.

Trò chơi đầu tiên của buổi tối đòi hỏi thể lực lớn từ các nghệ sĩ. Theo đó, tất cả sẽ xếp thành một vòng tròn lớn, cùng nhau nắm một sợi dây thừng. Có tất cả 8 lá cờ (4 lá màu cam, 4 lá màu xanh) được xếp xung quanh vòng tròn. Khi bắt đầu lượt chơi, các thành viên phải kéo dây về phía mình, cố gắng lấy được đủ 4 lá cờ để giành lấy chiến thắng cho đội nhà.

Ở lượt chơi đầu tiên, trong lúc hai bên đang giằng co, buitruonglinh đã tận dụng sức mạnh nổi bật để tiến rất gần đến vị trí lá cờ của đội mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã bị sảy chân, ngã cả người xuống đất. Sự cố bất ngờ của khách mời khiến các anh em đều không khỏi lo lắng và tạm dừng trận đấu trong chốc lát. May mắn là buitruonglinh không bị thương, mọi người sau đó cũng dặn dò nhau chơi cẩn thận hơn để tránh lặp lại những sự cố thót tim như vừa rồi.

Trong chặng Yên Bái lần này, đội hình ngủ sướng - ngủ khổ của các nghệ sĩ sẽ được quyết định bằng một trò chơi may rủi. Giữa thời tiết giá lạnh của Tây Bắc về khuya, mọi người sẽ phải bước chân vào thau nước đá. Giữa các nghệ sĩ được bố trí vách ngăn để không thể quan sát hành động của nhau. Mọi người phải tự phán đoán và lần lượt bước ra khỏi thau nước đá, những ai bước ra ở thứ tự số 2, 4, 6 sẽ được ngủ sướng, 5 thành viên còn lại sẽ là chủ nhân của suất ngủ khổ.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang dưới mức 20 độ C, cộng hưởng với cái lạnh của nước đá khiến các anh em đều phải xuýt xoa ngay từ giây đầu tiên bước vào thau. Những tiếng la thất thanh dần vang khắp không gian, tất cả nghệ sĩ đều đồng loạt “phát ra tín hiệu kêu cứu” trước thử thách này. Không thể trụ vững thêm, Kiều Minh Tuấn nhanh chóng “đầu hàng”, chấp nhận là người đầu tiên nắm chắc suất ngủ khổ. 7 thành viên còn lại vẫn đang rất cố gắng để vượt qua được giới hạn của bản thân, giành lấy chỗ ngủ ngon cho đêm nay.

3 thành viên nào sẽ may mắn được “chăn ấm nệm êm” sau ngày đầu tiên ở Yên Bái? Trước đó, với quyết tâm cao độ của mình, liệu khách mời buitruonglinh có làm nên kỳ tích, giành lấy được chiến thắng đầu tiên trong ngày?