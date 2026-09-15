2 nam sinh tử vong trong vụ xe máy 'kẹp 3' va chạm xe tải

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 13h ngày 15/9 tại khu vực ngã tư giao tuyến đường 102 với đường Hàm Nghi kéo dài ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian trên, xe tải mang BKS 38B - 052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr., trú xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài (đang được thi công) theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 3 nam sinh thương vong.

Khi tới khu vực ngã tư giao với tuyến đường 102 ở phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38M1 - 387.xx. Trên xe máy chở 3 nam học sinh đang học tại một trường THPT trên địa bàn phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ va chạm khiến 2 học sinh tử vong; nam sinh còn lại bị thương được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, các nạn nhân đều trú tại xã Thạch Xuân. Tại hiện trường, xe máy gần như hư hỏng hoàn toàn.

Chiếc xe máy 3 nam sinh sử dụng bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn xảy ra mưa rất lớn. Theo người dân địa phương, tuyến đường Hàm Nghi kéo dài thi công chậm tiến độ, theo lộ trình đến cuối năm 2024 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.