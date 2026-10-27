2 nam sinh lớp 10 mất tích khi tắm sông Mã

Khoảng 16h30 ngày 26/10, 3 nam sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy (Thanh Hóa) ra sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sông sâu, chảy xiết, hai em bị cuốn ra xa và mất tích.

Khu vực nơi 2 nam sinh đang mất

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tắm sông, hai nam sinh bị dòng nước cuốn trôi, chỉ một em may mắn bơi được vào bờ và kêu cứu. Hai nam sinh đang mất tích được xác định là Bùi Xuân Kiên và Đỗ Xuân Phát (cùng sinh năm 2011), trú tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 27/10, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng cứu hộ và Đội cứu hộ 0 đồng huy động nhân lực, phương tiện, thợ lặn để tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do mực nước sông sâu, dòng chảy xiết. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm hai nam sinh mất tích.