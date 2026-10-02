2 mẹo giúp tiết kiệm thời gian, kiểm soát dầu muối trong bữa ăn

Việc duy trì bữa ăn cân bằng, ít dầu mỡ và muối hoàn toàn khả thi ngay cả với người có lịch trình bận rộn, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Nguồn ảnh minh hoạ Pexels.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều người có xu hướng đặt đồ ăn sẵn thay vì tự nấu. Tuy nhiên, các món ăn ngoài hàng thường chứa nhiều dầu mỡ và muối hơn so với thực phẩm tự chế biến tại nhà.

Về lâu dài, thường xuyên ăn bên ngoài có thể khiến việc kiểm soát lượng muối và chất béo trong khẩu phần trở nên khó khăn hơn. Đây là những yếu tố liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, thừa cân, các bệnh chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính khác.

Duy trì bữa ăn lành mạnh tại nhà không nhất thiết phải mất nhiều thời gian. Với một vài cách sắp xếp đơn giản, ngay cả người có lịch trình bận rộn cũng có thể chủ động chuẩn bị những bữa ăn cân bằng.

Chuẩn bị sẵn thực phẩm vào cuối tuần

Dành khoảng 1-2 giờ vào cuối tuần để sơ chế và chế biến trước các nguyên liệu cơ bản là cách giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trong những ngày làm việc.

Có thể nấu sẵn một lượng cơm gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt, hầm ức gà, sườn hoặc các loại đậu bằng nồi áp suất. Bên cạnh đó, có thể luộc thêm trứng và chia các loại thực phẩm thành từng phần vừa khẩu phần ăn, cho vào hộp bảo quản và cấp đông để sử dụng dần.

Khi cần dùng, chỉ cần lấy một phần tinh bột và một phần đạm đã chuẩn bị sẵn để hâm nóng, kết hợp với rau củ đã sơ chế như súp lơ xanh trụng sẵn hoặc cà rốt cắt sợi. Chỉ mất khoảng vài phút là có thể chuẩn bị một bữa ăn gồm tinh bột, đạm và rau.

Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện kiểm soát lượng dầu và muối sử dụng tốt hơn so với việc thường xuyên ăn đồ ăn bên ngoài.

Tận dụng thiết bị nhà bếp

Các thiết bị nhà bếp có thể hỗ trợ đáng kể trong quá trình chế biến, đặc biệt với những người ít có thời gian hoặc chưa quen nấu ăn.

Nồi áp suất điện có thể giúp làm mềm thịt hoặc các loại đậu trong thời gian ngắn mà không cần phải liên tục canh lửa. Một số loại nồi còn có chức năng hẹn giờ, giúp chủ động chuẩn bị món ăn nóng theo thời gian mong muốn.

Nồi chiên không dầu giúp tạo độ giòn cho thực phẩm với lượng dầu sử dụng ít hơn so với phương pháp chiên ngập dầu truyền thống. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với người muốn hạn chế lượng chất béo trong khẩu phần.

Trong khi đó, máy xay đa năng giúp chế biến nhanh các món súp rau củ hoặc cháo ngũ cốc. Với những người sống một mình hoặc cần một bữa ăn nhanh, đây cũng là thiết bị tiện lợi để kết hợp nhiều nhóm thực phẩm trong cùng một món ăn.

Lưu ý với người cần kiểm soát chế độ ăn

Những người cần kiểm soát lượng muối nghiêm ngặt do tăng huyết áp hoặc bệnh thận nên chủ động chuẩn bị nước chấm và gia vị ít muối để sử dụng. Hạn chế phụ thuộc vào các gói gia vị bán sẵn và ưu tiên những món hấp, luộc thay cho món kho, rim nhiều muối.

Người mắc các bệnh lý tiêu hóa như viêm dạ dày mạn tính nên ưu tiên những món ăn mềm, dễ tiêu và hạn chế thường xuyên sử dụng đồ ăn bên ngoài. Các món nhiều dầu mỡ, gia vị cay nóng có thể gây khó chịu cho dạ dày. Nếu triệu chứng tiêu hóa kéo dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.

Ăn uống lành mạnh để phòng ngừa bệnh mạn tính không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá lớn. Chuẩn bị thực phẩm từ cuối tuần, tận dụng thiết bị nhà bếp và chủ động kiểm soát lượng dầu, muối trong chế biến là những cách đơn giản giúp duy trì bữa ăn cân bằng ngay cả khi lịch trình bận rộn.