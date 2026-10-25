2 máy bay quân sự va chạm giữa không trung, 4 phi công Philippines thiệt mạng

Vụ tai nạn hàng không hôm 23/10 liên quan đến 2 máy bay SF-260 trong một chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Fernando ở tỉnh Batangas, Lực lượng Không quân Philippines cho biết trong một tuyên bố.

Truyền thông địa phương đưa tin 2 máy bay đã va chạm giữa không trung.

"Cả hai máy bay đều rơi trong phạm vi căn cứ, không có thương vong nào khác được báo cáo", Đại tá Alvin Capinguian, người phát ngôn của Không quân Philippines, cho biết trong một tuyên bố.

2 máy bay va chạm giữa không trung. Ảnh cắt từ clip/Reuters

Không quân đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay huấn luyện SF-260 để chờ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong những năm gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến máy bay quân sự của Philippines.

Vào tháng 5, hai phi công đã thiệt mạng khi một máy bay huấn luyện SF-260 bị rơi ở vùng núi phía bắc Philippines, trong khi một chiếc SF-260 TP Marchetti khác bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện năm 2023, cũng khiến 2 phi công thiệt mạng.

Phương Linh (t/h theo Reuters, NDTV)