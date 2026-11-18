Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc nam), vào mùa lạnh, gừng là gia vị quen thuộc có tác dụng hỗ trợ làm ấm cơ thể, ngừa cảm cúm, kháng khuẩn và góp phần tăng cường miễn dịch. Các hoạt chất như gingerol, shogaol, zingerone trong gừng giúp ức chế quá trình gây viêm, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu các triệu chứng cúm A như đau họng, ho, nghẹt mũi hay mệt mỏi.

Cách dùng: Bạn có thể hãm 2-3cm gừng tươi với nước sôi (thêm mật ong, chanh) để uống ấm hoặc chế biến cùng món ăn hằng ngày. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh gừng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế vắc xin hay thuốc điều trị, người bệnh cần đến cơ sở y tế nếu sốt cao, khó thở. Ngoài ra, việc lạm dụng gừng có thể gây ợ nóng, tiêu chảy, nên người mắc bệnh dạ dày, đường mật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Tỏi - ngừa cảm cúm, phòng bệnh tim mạch

Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương (Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam), tỏi có vị cay, tính nóng, là vị thuốc thuần dương giúp tăng cường chính khí, kích thích tuần hoàn và thường được dùng trong dân gian để hỗ trợ trị cảm lạnh.

Khoa học hiện đại cũng ghi nhận tỏi chứa hàng trăm hoạt chất sinh học, nổi bật là các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ như allicin và DADS mang lại đặc tính kháng khuẩn, góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể.