2 loại cây mọc hoang được dân gian sử dụng hỗ trợ huyết áp cao

Dây lạc tiên - Mọc ven đường hỗ trợ thanh nhiệt, huyết áp

Lạc tiên là dây leo thân mềm, mọc hoang ở nông thôn, ven đường và bờ ruộng. Cây có vị ngọt, tính mát, tác dụng chính là thanh nhiệt, dưỡng tâm, an thần và lợi tiểu nhẹ, dùng cho người mất ngủ, căng thẳng.

Về huyết áp, lạc tiên không phải thuốc trị cao huyết áp mà chỉ góp phần hỗ trợ gián tiếp qua thư giãn thần kinh và giãn mạch nhẹ, nhờ đó áp lực máu giảm dần về mức ổn định ở người tăng huyết áp nhẹ do căng thẳng.

Ngoài ra, cây còn góp phần hỗ trợ thanh nhiệt, làm mát cơ thể và tiêu hóa do stress, nhờ làm dịu can khí mà giúp tỳ hoạt động tốt hơn. Lạc tiên cần dùng đúng liều, phù hợp thể trạng; người cơ địa hàn, phụ nữ mang thai và người dùng thuốc an thần, chống đông cần thận trọng.

Dây lạc tiên là vị thuốc thanh nhiệt, hạ huyết áp hiệu quả. Ảnh: Cao Thanh

Kiến cò - Cây mọc hoang hỗ trợ huyết áp, tiểu đường

Cây kiến cò (bạch hạc, tên khoa học Rhinacanthus nasutus, họ ô rô) mọc thành bụi tại các tỉnh miền Bắc, có vị ngọt dịu, tính bình, quy vào kinh Can, Tỳ, Vị và có tác dụng thanh nhiệt giải độc.

Về huyết áp, các hoạt chất trong cây kiến cò góp phần hỗ trợ hạ huyết áp và một lượng nhỏ chiết xuất từ cây còn góp phần hỗ trợ giảm và ổn định huyết áp.

Lá và rễ cây chứa hoạt chất là Anthranoid và hoạt chất này góp phần hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thần kinh, kháng khuẩn và kháng viêm. Nhờ đó, cây còn được dùng để hỗ trợ bệnh thoái hóa thần kinh, đau nhức xương khớp, đau thần kinh tọa, bệnh ngoài da và kiểm soát tiểu đường thông qua cải thiện độ nhạy insulin và hạn chế hấp thụ tinh bột.

Cây kiến cò tốt cho người huyết áp cao. Ảnh: Hải Anh