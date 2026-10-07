2 lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa qua mặt hội sở, giúp Bầu Đoan thâu tóm dự án

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốnthuế, xảy ra từ năm 2015 đến năm 2025 tại Công ty TNHH Tập đoàn Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, các cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan), Giám đốc Công ty Bất động sản Đông Á, trúng đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành nhằm có nguồn kinh phí duy trì Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.

Cựu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tạo điều kiện cho Bầu Đoan

Theo kết luận điều tra, ngày 23/10/2020, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Công ty TNHH Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, có văn bản gửi Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo về tình hình tài chính của câu lạc bộ gặp khó khăn, bất cập và đề nghị giải pháp khắc phục.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó giao các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu. Ông Phạm Nguyên Hồng, khi đó là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, gặp Cao Tiến Đoan, đề nghị ông Đoan quản lý, điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa thay ông Đệ.

Theo kết luận điều tra, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chỉ đạo ông Hồng liên hệ, vận động Cao Tiến Đoan giúp tỉnh duy trì đội bóng. Tỉnh sẽ có trách nhiệm chi trả một phần từ ngân sách, phần còn lại huy động tài trợ từ doanh nghiệp. Trường hợp không huy động đủ, tỉnh sẽ tạo điều kiện thông qua các dự án xây dựng hoặc bất động sản để có nguồn thu bù đắp.

Sau khi được ông Hồng trao đổi, Cao Tiến Đoan gặp ông Đỗ Trọng Hưng. Theo kết luận điều tra, ông Hưng đồng ý để ông Đoan tiếp quản, làm Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, đồng thời hứa hỗ trợ dự án để tạo nguồn kinh phí duy trì đội bóng, trước mắt là dự án Khu dân cư Quảng Thành, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Cao Tiến Đoan làm việc với công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tháng 12/2020, sau khi ông Đỗ Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Hưng trao đổi với ông Tuấn về việc quan tâm, tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án tại Quảng Thành, qua đó có nguồn kinh phí duy trì câu lạc bộ.

Đến giữa năm 2021, khi UBND TP Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để tổ chức đấu giá, ông Hưng đã đề nghị ông Lê Xuân Anh, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Cũng trong năm 2021, theo kết luận điều tra, ông Đỗ Minh Tuấn chỉ đạo Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, liên quan đến việc đẩy nhanh dự án đấu giá. Sau đó, khi các ông Lê Xuân Anh và Cao Tiến Đoan báo cáo về dự án, ông Tuấn tiếp tục chỉ đạo ông Lê Xuân Anh tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tiếp thu chỉ đạo, ông Lê Xuân Anh được cho là đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện.

Bầu Đoan nhờ ngân hàng xác nhận năng lực tài chính

Theo kết luận điều tra, để đủ điều kiện tham gia đấu giá, hồ sơ của Công ty Đông Á phải có thư xác nhận cung ứng tín dụng của ngân hàng.

Tháng 5/2024, thông qua mối quan hệ quen biết, ông Cao Tiến Đoan nhờ ông Trịnh Ngọc An, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, hỗ trợ xác nhận năng lực tài chính để Công ty Đông Á hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá dự án Quảng Thành.

Ông Đoan cũng trao đổi với ông An rằng dự án đã được lãnh đạo tỉnh dành cho Công ty Đông Á để có kinh phí “nuôi đội bóng của tỉnh”, nên “chắc chắn sẽ trúng đấu giá”. Đổi lại, ông Đoan hứa nếu được hỗ trợ phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng, sau khi trúng đấu giá, Công ty Đông Á sẽ bán cho ông An một số lô đất với giá ưu đãi.

Cùng thời điểm, bị can Cao Tiến Đoan liên hệ ông Lê Như Tú, Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, đề nghị cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng cho Công ty Đông Á trước thời hạn nộp hồ sơ đấu giá ngày 24/5/2024.

Theo kết luận điều tra, ông Đoan tiếp tục nói với ông Tú rằng dự án đã được lãnh đạo tỉnh dành cho Công ty Đông Á để làm bóng đá và đề nghị “làm nhanh” thư xác nhận. Đổi lại, ông Đoan hứa cho ông Tú và một số nhân viên ngân hàng mua các lô đất với giá ưu đãi.

Sau đó, ông Lê Như Tú báo cáo lại với ông Trịnh Ngọc An. Hai người thống nhất thực hiện theo đề nghị của Cao Tiến Đoan.

Ngày 22/5/2024, Công ty Đông Á có văn bản đề nghị Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng để chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án Quảng Thành.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Như Tú giao chuyên viên Hoàng Ngọc Nam thực hiện việc phát hành thư trong ngày 23/5/2024 để Công ty Đông Á kịp nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, ông Nam xác định hồ sơ của Công ty Đông Á không đủ điều kiện để phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng. Nguồn vốn tự có không có tài liệu chứng minh, tổng dư nợ của các khách hàng có liên quan đến Công ty Đông Á lớn và nguồn tiền trả nợ không bảo đảm.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Như Tú sau đó chỉ đạo đưa một số tài sản khác vào hồ sơ để đánh giá năng lực tài chính của Công ty Đông Á, gồm dự án tại Khu du lịch sinh thái Trường Lệ, phường Sầm Sơn, diện tích khoảng 1,7 ha nhưng chưa có quyết định giao đất; Nhà hàng trung tâm tổ chức sự kiện Đông Á Place tại 69 Đào Duy Từ đứng tên chủ sở hữu khác và đất của Công ty Haco tại 343 Lê Hoàn.

Cũng theo điều tra, Hội sở Vietcombank đã phê duyệt thư xác nhận cung ứng tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Đông Á nhưng chưa phát hành do doanh nghiệp chưa tham gia đấu giá.

Trong khi đó, việc phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng trong ngày 23/5/2024 bị xác định là không bảo đảm về hồ sơ, vượt mức 400 tỷ đồng được Hội sở phê duyệt trước đó và không trình Hội sở chính phê duyệt là trái quy định.

Nhận thức việc phát hành thư xác nhận mức hơn 532 tỷ đồng là sai quy định, chuyên viên Hoàng Ngọc Nam đã hai lần báo cáo ông Lê Như Tú. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, ông Tú vẫn chỉ đạo thực hiện do ông Trịnh Ngọc An đã thống nhất từ trước.

Sau đó, Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa phát hành thư xác nhận, giúp Công ty Đông Á đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Cơ quan điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan và các đồng phạm đã vi phạm các quy định trong việc thẩm định giá đất, hạn chế và loại đối thủ mua hồ sơ tham gia đấu giá, thông đồng về mức giá trước khi đấu giá dự án Quảng Thành. Những hành vi này được xác định gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, ông Cao Tiến Đoan thông báo để ông Trịnh Ngọc An đăng ký mua các lô đất. Tuy nhiên, thời điểm này ông An đã chuyển công tác về Hội sở Vietcombank tại Hà Nội và không có nhu cầu mua. Theo kết luận điều tra, ông Đoan sau đó chuyển cho ông An 135 triệu đồng.

Đối với ông Lê Như Tú, ông Đoan đã bán cho bị can này 3 lô đất tại dự án Quảng Thành với giá ưu đãi.

Cũng theo kết luận điều tra, sau khi trúng đấu giá dự án, Bầu Đoan chỉ đạo Công ty Đông Á huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua các hợp đồng vay vốn với tổng số tiền hơn 443 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với giá trúng đấu giá 255 tỷ đồng.