2 lần chuyển phôi thất bại, người phụ nữ phát hiện 2 bệnh lý ở tử cung

Hai lần chuyển phôi không thành công

Một năm sau ngày cưới, vợ chồng chị Uyên bắt đầu mong con nhưng chưa có tin vui. Hai người đến một bệnh viện ở TP.HCM thăm khám, thực hiện một chu kỳ IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) nhưng thất bại, sau đó chuyển sang thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Chị Uyên được chọc hút 7 trứng, tạo 4 phôi ngày 3. Bác sĩ chuyển phôi 2 lần nhưng đều không đậu thai.

Chồng chị Uyên làm nghề đánh bắt hải sản, thường xuyên xa nhà, mỗi tháng chỉ về nhà với vợ một lần, càng làm giảm cơ hội mang thai tự nhiên. Tháng 5 năm nay, vợ chồng chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cơ sở phường Chánh Hưng (IVF Tâm Anh) tiếp tục thăm khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy dự trữ buồng trứng của chị Uyên trong giới hạn bình thường, AMH 2,7 ng/mL. Hai vòi trứng thông, không ứ dịch; sức khỏe sinh sản của người chồng không ghi nhận bất thường.

Theo ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang, IVF Tâm Anh TP.HCM, việc chị Uyên từng 2 lần chuyển phôi ngày 3 không thành công cho thấy cần đánh giá thêm các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi, bên cạnh chất lượng phôi.

Bác sĩ nội soi buồng tử cung kiểm tra nguyên nhân hiếm muộn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tạo 5 phôi ngày 5, kiểm tra kỹ môi trường làm tổ

Phôi có bất thường trong quá trình phân chia có thể làm giảm khả năng làm tổ. Bên cạnh đó, các bệnh lý tại tử cung cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phôi bám và phát triển. Do đó, chị Uyên được chỉ định tiếp tục thực hiện IVF, đồng thời khảo sát kỹ hơn môi trường làm tổ.

Chị Uyên được kích thích buồng trứng, bác sĩ chọc hút được 7 trứng trưởng thành. Chuyên viên phôi học tiến hành thụ tinh ICSI, tạo được 7 phôi ngày 3. Toàn bộ số phôi tiếp tục được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse để theo dõi liên tục quá trình phát triển.

Dữ liệu thu thập từ hệ thống được AI phân tích, hỗ trợ chuyên viên phôi học đánh giá quá trình phát triển và lựa chọn phôi có tiềm năng tốt để chuyển vào buồng tử cung. Kết quả, chị Uyên có 5 phôi ngày 5 chất lượng tốt.

Tuy nhiên, sau khi có phôi nang, bác sĩ Giang chưa vội chuyển phôi. Chị Uyên được nội soi buồng tử cung để kiểm tra trực quan môi trường làm tổ. Kết quả phát hiện chị bị lạc nội mạc trong cơ tử cung (adenomyosis) kèm viêm nội mạc tử cung mạn tính.

Phát hiện 2 bệnh lý có thể ảnh hưởng khả năng làm tổ

Theo bác sĩ Giang, adenomyosis là tình trạng mô nội mạc tử cung phát triển bất thường vào lớp cơ tử cung. Bệnh có thể làm thay đổi cấu trúc và hoạt động của cơ tử cung, ảnh hưởng đến môi trường nội mạc và khả năng tiếp nhận phôi.

Trong khi đó, viêm nội mạc tử cung mạn tính là tình trạng viêm dai dẳng của lớp nội mạc bên trong tử cung. Tình trạng này có thể làm thay đổi vi môi trường nội mạc, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận phôi và làm tổ, từ đó liên quan đến thất bại chuyển phôi hoặc sảy thai.

Chị Uyên được điều trị ức chế lạc nội mạc tử cung và viêm nội mạc tử cung trong 4 tuần. Khi nội mạc ổn định và đạt độ dày phù hợp, bác sĩ Giang tiến hành chuyển phôi ngày 5 loại 1.

Chị Uyên mang thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Hiện thai kỳ đạt 10 tuần, chị tiếp tục theo dõi thai tại Trung tâm Sản phụ khoa. Vợ chồng chị vẫn còn trữ 4 phôi ngày 5 để dự phòng sinh con trong tương lai.

Thất bại chuyển phôi cần tìm nguyên nhân

Theo bác sĩ Giang, thất bại chuyển phôi có thể liên quan đến nhiều yếu tố, từ chất lượng phôi, bất thường nhiễm sắc thể đến tình trạng nội mạc và các bệnh lý tại tử cung. Do đó, khi chuyển phôi thất bại, đặc biệt ở những trường hợp thất bại lặp lại, người bệnh cần được đánh giá toàn diện thay vì chỉ tiếp tục chuyển phôi.

Tại IVF Tâm Anh TP.HCM, người bệnh được đánh giá và điều trị theo hướng cá thể hóa, dựa trên tuổi, dự trữ buồng trứng và tiền sử điều trị. Bác sĩ kết hợp thăm khám lâm sàng, siêu âm, nội soi buồng tử cung và các xét nghiệm cần thiết để tìm những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi, từ đó xây dựng phác đồ phù hợp với từng người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ dưới 35 tuổi nếu quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai trong 12 tháng nhưng chưa có thai nên đi khám hiếm muộn. Phụ nữ từ 35 tuổi nên thăm khám sau 6 tháng.

Những người có tiền sử lạc nội mạc tử cung, phẫu thuật vùng chậu hoặc sảy thai liên tiếp nên thăm khám sớm hơn. Phát hiện và điều trị sớm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng sinh sản giúp xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp, tránh kéo dài thời gian chờ đợi.