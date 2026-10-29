2 lần 'chạm trán nảy lửa' của Thiên Ân và Kỳ Duyên

Từ mùa phim Tết 2025 với Bộ tứ báo thủ và Nụ hôn bạc tỷ đến cuộc đua điện ảnh cuối tháng 10/2026, hai nàng hậu khiến khán giả chú ý khi liên tục được đặt cạnh nhau. Dù vậy, đằng sau sự trùng hợp này là hành trình phát triển sự nghiệp riêng cùng mối quan hệ thân thiết của cả hai.

Lần đầu tiên Thiên Ân và Kỳ Duyên có phim ra rạp cùng thời điểm là dịp Tết Nguyên đán 2025. Kỳ Duyên chạm ngõ điện ảnh với Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành, trong khi Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính trong Nụ hôn bạc tỷ, tác phẩm do đạo diễn Thu Trang thực hiện.

Đoàn Thiên Ân trong phim Nụ Hôn Bạc Tỷ.

Kỳ Duyên trong phim Bộ Tứ Báo Thủ.

Trong Bộ tứ báo thủ, Kỳ Duyên vào vai Karen, cô gái xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm giữa Quỳnh Anh và Quốc Anh. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của Miss Universe Vietnam 2024, giúp cô thử sức ở lĩnh vực mới sau thời gian hoạt động trong làng thời trang và các cuộc thi sắc đẹp.

Ở phía đối diện, Thiên Ân đảm nhận vai Vân trong Nụ hôn bạc tỷ. Nhân vật đưa cô vào câu chuyện tình cảm với nhiều tình huống tréo ngoe, tạo cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trong vai trò nữ chính. Hai bộ phim cùng khai thác đề tài tình yêu nhưng có cách tiếp cận khác nhau, góp phần tạo nên sự đa dạng cho đường đua phim Tết.

Đáng chú ý, cả hai tác phẩm đều đạt thành tích doanh thu đáng kể, trong đó Bộ tứ báo thủ vượt mốc 400 tỷ đồng, còn Nụ hôn bạc tỷ thu về hơn 200 tỷ đồng. Sau lần đầu được đặt cạnh nhau, Thiên Ân và Kỳ Duyên tiếp tục có màn trùng hợp thứ hai vào cuối tháng 10/2026.

Thiên Ân và Kỳ Duyên ủng hộ nhau khi ra mắt phim mới. Ảnh: FBNV

Ngày 30/10/2026, Án mạng karaoke có Thiên Ân tham gia và Chị chị em em 3 với sự góp mặt của Kỳ Duyên sẽ ra rạp cùng thời điểm. Nếu lần chạm trán trước gắn với những câu chuyện tình yêu, lần này cả hai lựa chọn màu sắc điện ảnh khác biệt hơn.

Trong Án mạng karaoke, Thiên Ân vào vai Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào quá trình tìm kiếm sự thật sau một vụ án mạng. Vai diễn mang màu sắc điều tra, tâm lý mở ra thử thách mới cho nàng hậu sau Nụ hôn bạc tỷ.

Trong khi đó, Kỳ Duyên góp mặt trong Chị chị em em 3 của đạo diễn Will Vũ, đảm nhận vai Thị Mầu. Việc thử sức với hình tượng lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian giúp người đẹp có thêm trải nghiệm diễn xuất khác biệt so với vai Karen trong Bộ tứ báo thủ.

Hai tác phẩm có nội dung và màu sắc riêng, vì thế sự trùng hợp về lịch chiếu không chỉ tạo nên câu chuyện thú vị giữa hai nàng hậu mà còn giúp khán giả nhìn thấy những hướng đi khác nhau của họ trên màn ảnh rộng.

Dù hai lần có phim ra rạp cùng thời điểm, Thiên Ân và Kỳ Duyên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Cả hai thường xuyên tương tác, đồng hành trong các hoạt động và dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc.

Mối quan hệ thân thiết giữa Thiên Ân và Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV

Việc cùng xuất hiện trên đường đua phòng vé không đồng nghĩa với sự cạnh tranh gay gắt ngoài đời. Mỗi người có lựa chọn vai diễn, thế mạnh và hành trình phát triển riêng. Thiên Ân từng bước thử sức với nhiều dạng nhân vật, còn Kỳ Duyên tiếp tục tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân sau khi lấn sân điện ảnh.

Từ mùa phim Tết 2025 đến cuối tháng 10/2026, hai lần trùng hợp này trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình diễn xuất của Thiên Ân và Kỳ Duyên. Khán giả có thể tò mò về thành tích của hai bộ phim, nhưng điều đáng chú ý hơn là cách cả hai theo đuổi con đường riêng mà vẫn duy trì tình cảm ngoài đời.