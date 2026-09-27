2 kỳ thủ cờ vua Việt Nam giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế ở Olympiad 2026: Dấu mốc đáng mừng!

Hai chuẩn Đại kiện tướng trong một kỳ Olympiad

Kỳ thủ Bành Gia Huy (thứ ba từ trái sang) và Nguyễn Quốc Hy (thứ tư từ trái sang) tại Olympiad 2026. Ảnh: FIDE

Cờ vua Việt Nam đang có thêm một tín hiệu tích cực về công tác xây dựng lực lượng khi Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy cùng giành chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM) sau 10 vòng đấu tại Giải cờ vua đồng đội thế giới năm 2026 (Olympiad 2026) ở Samarkand (Uzbekistan), do Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cờ vua Việt Nam có hai kỳ thủ cùng giành chuẩn GM tại một kỳ Olympiad.

Kết quả trên càng đáng chú ý bởi đội tuyển Việt Nam bước vào giải với sự vắng mặt của những kỳ thủ giàu kinh nghiệm, như: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Cờ Việt Nam trao cơ hội cho nhiều kỳ thủ trẻ, hướng tới việc tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng cho những giải đấu dài hơi hơn.

Ở vòng 10 bảng mở rộng, Việt Nam thắng Na Uy 3-1. Cả ba chiến thắng của đội đều đến từ những kỳ thủ đánh bại các Đại kiện tướng: Đầu Khương Duy vượt qua Johan-Sebastian Christiansen, Bành Gia Huy thắng Elham Amar, còn Nguyễn Quốc Hy đánh bại Frode Olav Olsen Urkedal. Phạm Trần Gia Phúc thua Aksel Bu Kvaloy ở bàn còn lại.

Trong đó, Nguyễn Quốc Hy có một giải đấu ổn định. Sau 10 ván, kỳ thủ sinh năm 2006 đạt 7,5 điểm, hiệu suất thi đấu 2.690 và không thua ván nào. Anh đã gặp 5 Đại kiện tướng, giành 2 chiến thắng và 3 ván hòa. Chiến thắng ở vòng 10 giúp Quốc Hy hoàn tất chuẩn GM đầu tiên trong sự nghiệp.

Bành Gia Huy cũng khép lại vòng đấu thứ 10 bằng một chiến thắng và đạt 7,5/10 điểm, hiệu suất thi đấu 2.620. Kỳ thủ sinh năm 2009 gặp 5 Đại kiện tướng, giành 2 thắng, 2 hòa và 1 thua, qua đó hoàn tất chuẩn GM tại Olympiad.

Đây là dấu mốc đáng chú ý với Bành Gia Huy khi anh mới 17 tuổi. Trước đó, kỳ thủ của Hà Nội đã có một chuẩn GM tại giải lấy chuẩn ở Quảng Ninh tháng 6-2025. Như vậy, chuẩn GM tại Olympiad là chuẩn thứ hai của Gia Huy, đưa kỳ thủ trẻ này tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới danh hiệu Đại kiện tướng chính thức. Theo đó, một trong những tiêu chí để được phong Đại kiện tướng quốc tế là kỳ thủ phải giành 3 chuẩn Đại kiện tướng quốc tế.

Với Hà Nội, thành tích của Bành Gia Huy là điểm nhấn đáng quan tâm trong quá trình xây dựng lực lượng trẻ. Việc được thi đấu ở một sân chơi có chất lượng chuyên môn cao như Olympiad giúp Gia Huy không chỉ tích lũy thêm kinh nghiệm mà còn có cơ hội kiểm chứng năng lực trước những đối thủ có hệ số Elo cao hơn.

Đây là lần thứ hai kỳ thủ sinh năm 2009 tham dự Olympiad. Hai năm trước tại Budapest (Hungary), kinh nghiệm còn hạn chế từng khiến Gia Huy gặp khó khăn ở nhiều ván đấu quan trọng. Những trải nghiệm như vậy đã trở thành nền tảng để kỳ thủ trẻ của Hà Nội tiến bộ ổn định hơn.

Từ kết quả trước mắt đến nền tảng lâu dài

Các kỳ thủ trẻ Việt Nam tự tin thi đấu ở Olympiad 2026. Ảnh: FIDE

Thành tích của Gia Huy và Quốc Hy cho thấy, câu chuyện chuyển giao lực lượng của cờ vua Việt Nam đang có dấu hiệu tích cực. Sau hơn 20 năm, đội tuyển lần này không có cả Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn, trong khi Lê Tuấn Minh cũng vắng mặt. Khoảng trống về kinh nghiệm vì thế khá rõ, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để các kỳ thủ trẻ được thi đấu ở cấp độ cao.

Ngoài Gia Huy và Quốc Hy, Đầu Khương Duy cũng đang đứng trước cơ hội hoàn tất chuẩn GM thứ ba. Sau 10 vòng, kỳ thủ sinh năm 2011 đã có hai chuẩn GM. Nếu giành chiến thắng trước đối thủ có Elo từ 2.560 trở lên ở vòng cuối, Khương Duy có thể hoàn tất chuẩn thứ ba và đủ điều kiện trở thành Đại kiện tướng theo các điều kiện được nêu trong hồ sơ giải đấu.

Sau 10 vòng, đội nam Việt Nam có 14 điểm, đứng thứ 19, cao hơn đáng kể so với vị trí hạt giống 47. Kết quả này cho thấy đội hình trẻ vẫn có khả năng cạnh tranh khi được đặt vào môi trường thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, Olympiad còn một vòng đấu, vì vậy những đánh giá về thành tích chung của đội tuyển cần được đặt sau khi giải kết thúc.

Điều đáng mừng hơn nằm ở việc một số kỳ thủ trẻ đã tận dụng được cơ hội. Bành Gia Huy, Khương Duy và Nguyễn Quốc Hy đang dần có thêm kinh nghiệm ở những giải đấu quốc tế có tính cạnh tranh cao. Với riêng Gia Huy, việc hoàn tất hai chuẩn GM ở tuổi 17 là cơ sở để kỳ thủ Hà Nội tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn, nhưng chặng đường phía trước vẫn cần sự ổn định về phong độ và quá trình tích lũy kinh nghiệm.

Như vậy, dù Olympiad 2026 chưa khép lại, hai chuẩn GM của Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy đã tạo nên một dấu mốc đáng ghi nhận. Quan trọng hơn, kết quả này cho thấy cờ vua Việt Nam vẫn có nguồn lực trẻ và khả năng tiếp nối sau thế hệ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Phía trước vẫn là một hành trình dài, trong đó sự ổn định và khả năng duy trì thành tích mới là thước đo rõ nhất cho tiềm năng của thế hệ này.

Đội nữ Việt Nam hướng tới nhóm đầu Olympiad cờ vua 2026 diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan từ ngày 16-9, gồm 11 vòng. Bảng mở rộng có 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn bảng nữ có 188 đội. Ngoài bảng mở rộng, ở bảng nữ, sau 10 vòng đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ năm với 16 điểm, cùng điểm với Ba Lan nhưng xếp sau theo chỉ số phụ. Đội đã thắng 8 và thua 2 trận. Ở vòng 10, Việt Nam vượt qua Indonesia với tỷ số 2,5-1,5, trong đó Võ Thị Kim Phụng và Lương Phương Hạnh giành chiến thắng, Nguyễn Thị Mai Hưng hòa, còn Bạch Ngọc Thùy Dương nhận thất bại. Đội nữ Việt Nam là hạt giống thứ 21 nhưng hiện đứng thứ năm, qua đó có cơ hội kết thúc Olympiad trong nhóm đầu. Vòng cuối sẽ là cuộc đối đầu với Trung Quốc. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc của đội nữ tại Olympiad 2026.