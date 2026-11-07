2 không khi uống nước mướp đắng - bí đao giải nhiệt

Uống nước mướp đắng và bí đao có tác dụng gì. Ai không nên dùng thức uống này. Xin bác sĩ tư vấn! (Ngọc Hà - TPHCM)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Bí đao và mướp đắng là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đồng thời thường được sử dụng để chế biến các loại nước uống giải nhiệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với những thức uống này và việc sử dụng không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nước mướp đắng có tác dụng gì?

Mướp đắng (khổ qua) có vị đắng, được sử dụng phổ biến trong các món ăn và một số bài thuốc y học cổ truyền. Theo quan niệm Đông y, dược liệu này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, thường được dùng trong những trường hợp nóng trong, rôm sảy, ngứa ngáy do thời tiết nóng.

Ngoài chế biến thành món ăn, mướp đắng còn được dùng nấu nước tắm. Với người bị rôm sảy, ngứa ngoài da, nước mướp đắng có thể được sử dụng để hỗ trợ làm dịu da. Tuy nhiên, bạn cần thử trên một vùng da nhỏ trước, không dùng khi da bị tổn thương hoặc có dấu hiệu kích ứng.

Trà mướp đắng - bí đao nhiều người thích. Ảnh: Hoa Linh.

Nước bí đao

Theo y học cổ truyền, bí đao có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, thường được sử dụng trong những trường hợp nóng trong, khô miệng, nổi mụn nhọt hoặc say nắng.

Bí đao cũng là thực phẩm có hàm lượng năng lượng thấp, chứa nhiều nước, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng khi được sử dụng trong chế độ ăn uống cân đối.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý không nên ăn bí đao sống hoặc uống nước ép bí đao sống. Việc sử dụng bí đao chưa qua chế biến có thể gây khó chịu, rối loạn tiêu hóa ở một số người. Nên nấu chín bí đao trước khi sử dụng làm món ăn hoặc nước uống.

Để sử dụng an toàn, mọi người cần lưu ý:

- Không uống quá nhiều nước mát vào buổi tối vì có thể gây tiểu đêm, ảnh hưởng giấc ngủ.

- Không sử dụng liên tục hằng ngày hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc bằng các loại nước thảo mộc.

Bạn cần chọn nguyên liệu tươi, sạch, không dập nát, hư hỏng; với dược liệu khô, tuyệt đối không sử dụng loại bị ẩm mốc hoặc biến chất. Ngoài ra, loại thức uống này không phù hợp với người có cơ địa dễ lạnh bụng, hay rối loạn tiêu hóa hoặc đang suy nhược.

Người có bệnh mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường, suy thận, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các loại nước mát có phối hợp nhiều dược liệu.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường cần tránh các công thức nước giải nhiệt có thêm đường, mía lau hoặc các thành phần tạo ngọt. Người suy thận cũng không nên tự ý sử dụng nước thảo mộc thay nước uống thông thường vì một số nguyên liệu có thể chứa các khoáng chất, ion cần được kiểm soát theo tình trạng bệnh.

Với người khỏe mạnh, có thể sử dụng nước bí đao, mướp đắng và các loại nước thảo mộc như thức uống bổ sung trong thời gian ngắn, với lượng vừa phải. Cần thay đổi nguyên liệu, kết hợp chế độ ăn uống đa dạng và uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.