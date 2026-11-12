'2 không - 2 tận tụy' nơi vùng sâu Cát Tiên

Bà Trần Thị Vóc đang được cán bộ thực hiện thủ tục lấy dấu tay

Bà Trần Thị Vóc, ở thôn 4, xã Cát Tiên có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bà có tới 3 người con khiếm thị, đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi chồng bà qua đời, để cả gia đình lên tận Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) làm thủ tục thừa kế là chuyện rất vất vả. Nhận được thông tin qua trưởng thôn, cán bộ xã đã tới tận nhà bà, thực hiện đầy đủ các thủ tục khai nhận thừa kế để bà và các con yên tâm. Cảm động trước sự hỗ trợ của chính quyền, bà Vóc nói: “Nhà tôi có 3 cháu khiếm thị, muốn lên xã phải nhờ người chở cả 3 cháu, cả tôi và những người con khác. Hôm nay được cán bộ xã xuống tận nhà làm thủ tục, tôi rất cảm ơn chính quyền đã thông cảm và hỗ trợ cho gia đình chúng tôi”.

Hoàn cảnh của bà Trần Thị Vóc không phải hoàn cảnh hiếm tại địa bàn xã Cát Tiên. Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên cho biết, địa bàn xã khá rộng, những công dân trên 80 tuổi, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, gặp rất nhiều trở ngại khi thực hiện thủ tục hành chính. Đối với những trường hợp này, việc phải di chuyển đến trụ sở cơ quan hành chính, chuẩn bị giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ là một khó khăn không nhỏ.

Vì vậy, xã Cát Tiên đã triển khai mô hình Cải cách hành chính “2 không - 2 tận tụy” từ tháng 1/2026, do Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì tham mưu thực hiện. “2 không” là không để hồ sơ của người yếu thế tồn đọng và không để bà con phải đi lại nhiều lần; còn “2 tận tụy” là tận tụy phục vụ sau giờ, ngoài giờ hành chính và tận tụy hỗ trợ người dân ngay tại nhà. Chúng tôi xác định rằng, cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà quan trọng hơn là phải thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân làm trung tâm”, ông Tiến cho biết thêm.

Lấy dấu tay bà Bùi Thị Lan, con gái bà Vóc

Bà Triệu Quỳnh Hoa - công chức Văn phòng UBND xã Cát Tiên cho biết, nhiều thủ tục hành chính theo luật định phải tới thực hiện tại TTPVHCC. Với những người yếu thế cần trợ giúp, thông qua tin báo của thôn, cán bộ xã sẽ tới tận nhà thực hiện các thủ tục đầy đủ theo quy định. “Chúng tôi tới tận nhà công dân, thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định, dưới sự chứng kiến của trưởng thôn. Sau đó, phối hợp với các bên liên quan để giải quyết, hướng dẫn người thân nhận kết quả hoặc bàn giao kết quả tận tay người dân miễn phí. Đối với những thủ tục cần xác minh, chúng tôi phối hợp với Công an xã và TTPVHCC để xử lý nhanh chóng, đúng quy định”, bà Hoa chia sẻ.

Qua đó, từ đầu năm đến nay Cát Tiên đã hỗ trợ giải quyết 20 hồ sơ cho người yếu thế. Đồng thời, xã đã xây dựng được danh sách những gia đình người cao tuổi, khuyết tật nặng, bệnh nặng trong xã, cùng đội ngũ cán bộ thôn nắm được tình hình, sẵn sàng hỗ trợ công dân khi có yêu cầu chính đáng. “Chúng tôi luôn xác định, sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền. Với mô hình “2 không - 2 tận tụy”, xã Cát Tiên mong muốn mỗi người dân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng được tiếp cận các dịch vụ hành chính công một cách bình đẳng, thuận tiện và được phục vụ bằng tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình sang các lĩnh vực khác như: bảo trợ xã hội, chính sách người có công, đất đai và xây dựng với những trường hợp công dân không có khả năng tới trụ sở xã”, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên Nguyễn Văn Tiến thông tin.

Diệp Quỳnh