Ngày 23/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) vừa hỗ trợ hai học sinh bị lạc đường trên địa bàn, giúp các em đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, ngày 19/11, Công an xã Mường Cơi tiếp nhận thông tin về hai học sinh bị lạc đường gồm G.A.D. (SN 2014) và G.A.T. (SN 2015), cùng trú tại bản Yên Hưng, xã Mường Cơi. Cả hai hiện là học sinh lớp 6A2, Trường THCS Mường Cơi.

Qua xác minh, ngày 17/11, hai học sinh rủ nhau đi chơi nhưng sau đó bị lạc đến bản Văn Cơi, cách nhà hơn 15km. Do không nhớ đường về, hai em không thể tự trở lại nhà.

Gia đình đến trụ sở Công an xã Mường Cơi đón hai học sinh đi lạc. Ảnh: Bộ Công an.

Thời điểm được phát hiện, cả hai đã rời nhà trong thời gian dài và chưa được ăn uống.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Mường Cơi đã chăm sóc, động viên tinh thần, đồng thời xác minh thông tin và liên hệ với gia đình, nhà trường để phối hợp đưa các em trở về.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, hai học sinh đã được bàn giao an toàn cho gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em, đặc biệt khi trẻ ra khỏi nhà.

Đồng thời, cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống khi bị lạc đường, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn hoặc cơ quan chức năng.