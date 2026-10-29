2 học sinh nghi ăn nhầm lá ngón, 1 em tử vong

Lá ngón mọc ở nhiều nơi tại một số xã vùng cao. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 28/10, trong lúc chơi ở khu vực đồi gần Trường liên cấp xã Hùng Sơn, 2 học sinh người Cơ Tu đã hái một loại lá lạ nghi là lá ngón ăn.

Sau đó, cả hai trở lại trường và có biểu hiện ngộ độc. Trong đó, một em nôn ói được, còn em T.T.M.H. (13 tuổi, trú thôn Glao) có biểu hiện tím tái. Phát hiện sự việc, nhà trường nhanh chóng đưa hai học sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, em H. đã tử vong, trong khi học sinh còn lại hiện đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, vào trưa 28/10, hai học sinh cùng một số bạn tụ tập chơi tại khu đồi gần trường và hái lá cây rừng ăn. Có thể lá ngón mọc xen lẫn với các loại cây rừng khác khiến các em nhầm lẫn, dẫn đến sự việc đau lòng.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình em học sinh tử vong lo hậu sự. Công an xã Hùng Sơn đang phối hợp với nhà trường tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.