2 học sinh lớp 12 tử vong do lật phương tiện tự chế khi qua sông ở Cần Thơ

Ngày 21.10, Công an phường Vị Tân, TP. Cần Thơ đã báo cáo về vụ lật phương tiện tự chế khi qua sông xảy ra trên địa bàn, khiến 2 học sinh lớp 12 tử vong.

Phương tiện tự chế bị lật khi 8 học sinh qua sông

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20.10, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo của người dân về việc lật phương tiện tự chế tại kênh Nông Dân (thuộc khu vực 2, phường Vị Tân).

Lúc này, một nhóm gồm 8 học sinh lớp 12 thuộc Trường THPT Vị Thanh sử dụng phương tiện tự chế để qua kênh, đến nhà bạn là Lâm Thị N. H. chơi.

Do nhà của H. nằm ở phía bên kia kênh Nông Dân, nơi không có đường dành cho xe lưu thông, trong khi phía đối diện có lộ dân sinh, nên mỗi khi muốn sang nhà, người dân phải sử dụng phương tiện tự chế. Phương tiện này được làm từ 4 chiếc phuy nhựa, phía trên có các thanh sắt nối với nhau, tạo thành chiếc phà tự chế để kéo qua sông.

Sau đó, 8 học sinh xuống phương tiện tự chế để kéo qua sông. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, các em không biết cách giữ thăng bằng. Tất cả cùng đứng dồn về bên trái khiến phương tiện bị nghiêng, dẫn đến lật úp từ phải sang trái, đè lên người các học sinh.

Khi vụ việc xảy ra, 6 học sinh đã thoát được và bơi vào bờ an toàn. Nam sinh H.Q.V. (17 tuổi, ngụ phường Vị Tân) mất tích. Khoảng 30 phút sau, người dân tìm thấy thi thể em, cách hiện trường khoảng 20m. Nữ sinh Q.P.N.D. (17 tuổi, ngụ phường Vị Tân) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang nhưng đã tử vong sau đó.

Theo Công an phường Vị Tân, phương tiện bị lật do gia đình bà Nguyễn Thị Ph. lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông Dân. Hiện bà đã chuyển đến nơi khác sinh sống và để lại phương tiện cho các hộ dân địa phương sử dụng để qua lại hằng ngày.

Qua quá trình làm việc ban đầu, cơ quan chức năng xác định các học sinh bất cẩn khi qua sông khiến phương tiện bị lật, trong đó 2 học sinh tử vong do đuối nước…