Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h tối 22/11 trên kênh VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau 6 đêm liveshow với 16 thí sinh tham gia, 6 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn tranh tài ở đêm thi cuối cùng. Trong đó, Hà Tĩnh có hai đại diện là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà.

Mộc An hát về quê hương trong đêm thi quyết định

Nguyễn Mộc An sinh năm 2002, quê xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện là sinh viên năm thứ tư, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước khi tham gia Sao Mai 2026, cô từng giành Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 và Á quân Sao Mai xứ Nghệ 2024.

Tại Vòng Chung kết toàn quốc Sao Mai 2026, Mộc An gây chú ý với giọng hát dân gian ngọt ngào, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn. Trong 6 liveshow, cô nhiều lần lựa chọn các tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ như “Vỗ bến Lam chiều” (Liveshow 2), “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh” (Liveshow 4), “Hồn sông” (Liveshow 6).

Mộc An muốn được khán giả nhớ đến là một ca sĩ giàu năng lượng, dám thử sức với những màu sắc mới và chân thành trong từng ca khúc lựa chọn. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh dòng nhạc sở trường, nữ thí sinh cũng mạnh dạn thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ ca khúc đòi hỏi nhiều kỹ thuật như “Lời ru” (Liveshow 1) đến chất dân gian đương đại trong “Mênh mang một khúc sông Hồng” (Liveshow 3), kết hợp chất liệu rap với “Lời khèn trong sương núi” (Liveshow 5) hay nét ngọt ngào, da diết ở “Em vẫn chờ anh” (Liveshow 6).

Bước vào đêm Chung kết xếp hạng, Mộc An lựa chọn nhạc phẩm “Hà Tĩnh mình thương” của cố nhạc sĩ An Thuyên. Nữ thí sinh cho biết, đây là ca khúc thân thương, gắn với quê hương nơi cô sinh ra và lớn lên. Thông qua tiết mục, cô muốn thể hiện vẻ đẹp ngọt ngào, đằm thắm của mảnh đất Hà Tĩnh, đồng thời gửi lời tri ân đến khán giả đã theo dõi, ủng hộ mình suốt cuộc thi.

Mộc An lựa chọn nhạc phẩm “Hà Tĩnh mình thương” của cố nhạc sĩ An Thuyên cho đêm Chung kết xếp hạng Sao Mai 2026. (Ảnh: NVCC)

Mộc An cho biết đang giữ tâm lý thoải mái, tập trung chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị tinh thần cho đêm thi. Sau hành trình dài với nhiều trải nghiệm, cô không đặt nặng áp lực về thứ hạng hay giải thưởng mà muốn thể hiện tốt nhất những gì đã chuẩn bị. Nữ thí sinh kỳ vọng khán giả nhớ đến một Mộc An yêu âm nhạc, giàu năng lượng, dám thử sức với những màu sắc mới và chân thành trong từng ca khúc lựa chọn.

Thu Hà hóa thân Xúy Vân, thử thách giới hạn bản thân

Hoàng Thu Hà sinh năm 2003, quê xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, hiện công tác tại Đoàn Văn công, Cục Chính trị Quân khu 2. Cô từng tham gia Giọng hát Việt Nhí - The Voice Kids 2017; giành Huy chương Bạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023; Quán quân Sao Mai xứ Nghệ năm 2024.

Tại Vòng Chung kết toàn quốc Sao Mai 2026, Thu Hà duy trì phong độ ổn định với giọng hát đậm màu sắc dân gian, ngọt ngào, truyền cảm cùng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Cô cũng lựa chọn nhiều tác phẩm gắn với quê hương như “Thương nhớ hậu phương” (Liveshow 3), “Buông áo em ra” (Liveshow 4), “Giận mà thương” (Liveshow 5), “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” (Liveshow 6).

Thu Hà gây ấn tượng tại Sao Mai 2026 với giọng hát đậm màu sắc dân gian, ngọt ngào, truyền cảm. (Ảnh: NVCC)

Trong đêm thi cuối cùng, Thu Hà lựa chọn làn điệu “Chờ chàng”, trích chèo cổ “Kim Nham”, để hóa thân thành Xúy Vân giả dại. Tiết mục đánh dấu sự thay đổi so với hình ảnh dịu dàng, đằm thắm mà cô xây dựng trong suốt cuộc thi.

Quá trình chuẩn bị tiết mục gặp trở ngại khi Thu Hà bị chấn thương cổ chân do trượt cầu thang, dẫn đến bong gân, viêm gân và tụ dịch. Chấn thương ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại và tập luyện, nhất là với tiết mục đòi hỏi nhiều động tác biểu diễn.

Thu Hà sẽ hóa thân thành Xúy Vân giả dại với làn điệu “Chờ chàng” trong đêm Chung kết xếp hạng Sao Mai 2026. (Ảnh: NVCC)

Theo Thu Hà, hai ngày trước đêm thi, cô mới được bác sĩ cho phép đi lại, trong khi cổ chân vẫn đau nhức. Thời gian hồi phục ngắn khiến nữ thí sinh phải tranh thủ tập luyện. Việc di chuyển khó khăn cũng ảnh hưởng đến quá trình học biên đạo, tập cùng ban nhạc và làm quen với sân khấu. Để khắc phục, Thu Hà dành thời gian xem lại các vở chèo có trích đoạn Xúy Vân giả dại, ghi nhớ ánh mắt, cử chỉ và hành động của nhân vật để vận dụng vào phần biểu diễn.

Thu Hà mong muốn thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong đêm Chung kết xếp hạng để đáp lại sự tin tưởng của Ban Giám khảo và tình cảm, sự ủng hộ của khán giả. "Giải thưởng là điều mỗi thí sinh đều hướng tới, song quan trọng hơn cả là thể hiện được năng lực và chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội góp mặt ở vòng thi cuối cùng", Thu Hà chia sẻ.

Với hai màu sắc âm nhạc và lựa chọn biểu diễn riêng, Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà đang hướng tới đêm Chung kết Sao Mai 2026 với quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng, góp phần khẳng định dấu ấn của các giọng ca quê hương Hà Tĩnh.