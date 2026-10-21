2 gia đình khó khăn tại phường Nùng Trí Cao được hỗ trợ sinh kế

Hoạt động là việc làm thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, diễn ra từ ngày 5/9 - 23/11/2026; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và hưởng ứng “Ngày Cộng đồng” lần thứ nhất.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho các gia đình.

2 hộ được hỗ trợ, gồm: Gia đình ông Mã Văn Loọc, tổ dân phố Trường Sinh; Hoàng Thị Nguyệt, tổ dân phố Đức Chính. Mỗi hộ được hỗ trợ 9 triệu đồng để mua con giống chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Thông qua hỗ trợ sinh kế, chương trình góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần nhân ái và chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.