2 dự án đường cao tốc qua Đồng Nai “thông” toàn bộ mặt bằng

Hạng mục cầu Long Thành thuộc Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý I-2027.

Việc “thông” toàn bộ mặt bằng là điều kiện thuận lợi để các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.

Những hộ dân cuối cùng đồng thuận bàn giao mặt bằng

Gần cuối tháng 9-2026, lãnh đạo phường Long Thành gặp gỡ 10 trường hợp cuối cùng chưa bàn giao mặt bằng cho Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn. Đây là những trường hợp có các kiến nghị về xét tái định cư và xem xét phần diện tích đất chênh lệch so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa đồng ý bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND phường Long Thành Lê Hoàng Sơn cho biết: Với tinh thần kiên trì, lắng nghe và đặt quyền lợi chính đáng của nhân dân lên hàng đầu, tại buổi làm việc, tổ vận động bàn giao mặt bằng của địa phương đã giải thích rõ các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời giải đáp thắc mắc của từng hộ gia đình.

Kết thúc buổi làm việc, sau khi được vận động, giải thích thấu đáo, các hộ dân đồng thuận, nhất trí ký biên bản nhận tiền đền bù, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng. Đây cũng là phần diện tích mặt bằng cuối cùng của dự án đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai được bàn giao, qua đó, đưa công tác giải phóng mặt bằng Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, đoạn qua địa bàn thành phố “về đích”.

Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đối với Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, công tác giải phóng mặt bằng với phần diện tích (khoảng 7ha) phục vụ thi công các hạng mục bổ sung như: công trình thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS); bố trí trạm thu phí tại nút giao Tân Hiệp; công trình kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, đến nay đã hoàn thành công tác kiểm đếm; xác định nguồn gốc đất đạt gần 90%; phê duyệt phương án bồi thường đạt 25% và đã bàn giao 22% diện tích mặt bằng.

Tại phường Chơn Thành, vào ngày 30-9, địa phương đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn cho các đơn vị liên quan. Theo UBND phường Chơn Thành, với sự triển khai đồng bộ, đặc biệt là công tác vận động, tuyên truyền, các hộ dân trong vùng dự án đã có sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Do đó, cuối tháng 9-2026, địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án, đoạn đi qua địa bàn để phục vụ công tác thi công.

Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đối với các dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai, đến nay, toàn bộ mặt bằng phục vụ công tác thi công đã được bàn giao.

Ðẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành có chiều dài gần 22km. Đây là dự án có vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh sân bay này dự kiến sẽ đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Theo ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), thời gian qua, các nhà thầu đang huy động trên 1,5 ngàn nhân lực cùng hàng trăm máy móc tổ chức hơn 70 mũi thi công trên toàn dự án. Tổng sản lượng thi công Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành đã đạt hơn 70%.

Theo kế hoạch, vào giữa tháng 10-2026, sẽ hoàn thành mở rộng phần đường và cầu cạn trên tuyến. Sau đó, lật làn thi công (đóng làn cũ để sửa chữa, nâng cấp) để đảm bảo mục tiêu thông xe dự án vào cuối năm 2026. Riêng hạng mục cầu Long Thành, cầu lớn nhất trên tuyến với chiều dài khoảng 2,3km, các đơn vị phấn đấu hợp long cầu vào cuối năm 2026 và hoàn thành xây dựng trong quý I-2027.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thời gian qua, SEPMU liên tục kiểm tra hiện trường, họp kiểm điểm tiến độ và yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp”.

Đối với tiến độ thi công xây dựng khoảng 6,6km đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai, đến nay sản lượng thi công đã đạt hơn 35% giá trị hợp đồng. Trước đó, vào giữa tháng 8-2026, trong chuyến kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị nhà thầu tiếp tục nỗ lực, tăng cường thêm nguồn lực triển khai dự án.

Tại buổi làm việc này, đại diện nhà thầu thi công cho biết: Khi có đầy đủ mặt bằng, sẽ huy động thêm nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31-12-2026.

Hiện nay, với việc mặt bằng dự án đã được bàn giao toàn bộ tạo ra thuận lợi lớn để nhà thầu đẩy nhanh công tác thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.