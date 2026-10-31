2 dự án của Khánh Hòa tham dự chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh năm 2026

Trong 2 ngày 31-10 và 1-11, tại TP. Hồ Chí Minh, cùng với 32 dự án trên toàn quốc, 2 dự án của tỉnh Khánh Hòa chính thức tham dự vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

Nhóm tác giả dự án "XATAPHA BioHerb - Nâng tầm dược liệu xáo tam phân Ninh Hòa" tại cuộc thi.

Cả 2 dự án của Khánh Hòa (thuộc bảng B) tập trung khai thác giá trị sản phẩm bản địa và sản xuất thân thiện với môi trường. Trong đó, dự án "XATAPHA BioHerb - Nâng tầm dược liệu xáo tam phân Ninh Hòa" (nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Tá, Nguyễn Uy Thứ, Võ Hoàng Huy) có quỹ đất 20ha tại khu vực Ninh Hòa, bước đầu tập trung phát triển 10ha vùng trồng cây xáo tam phân, hướng đến tiêu chuẩn GACP-WHO; đồng thời liên kết bao tiêu nguyên liệu, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Từ nguồn nguyên liệu này, nhóm đã phát triển nhiều sản phẩm thương mại như: Trà ấm, trà rễ, nhang dược liệu...

Tác giả Phan Thạch Vũ (thứ hai từ phải qua) bên hệ thống rang cà phê thông minh không phát thải.

Dự án "VA ECO ROASTERY - Hệ thống xưởng rang cà phê thông minh không phát thải" (tác giả Phan Thạch Vũ) cung cấp hệ thống máy rang cà phê tích hợp công nghệ xử lý khí thải, kết hợp tự động hóa nhằm kiểm soát quá trình rang và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện tại, giải pháp này đã được chuyển giao thành công cho 5 xưởng rang cà phê tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Kon Tum.

Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh là cơ hội để các chủ dự án quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác và tìm kiếm hướng mở rộng thị trường.