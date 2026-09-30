2 đồng đội bị ngăn về dự trận Messi chia tay tuyển Argentina

“Quyết định được đưa ra vì lý do chuyên môn và di chuyển”, CLB AS Roma (Ý) giải thích trong thông báo ngày 29/9. Đội bóng lo ngại hành trình khứ hồi giữa châu Âu và Nam Mỹ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị của tiền đạo Paulo Dybala và hậu vệ Nahuel Molina cho các trận đấu sắp tới.

Cả hai được mời đến sân Monumental ở Buenos Aires ngày 6/10, khi Argentina gặp Benin trong trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, họ không thuộc danh sách triệu tập của HLV Lionel Scaloni trong đợt tập trung này.

Theo TyC Sports, Paulo Dybala và Nahuel Molina dự kiến có mặt với tư cách khách mời, theo dõi trận đấu từ khán đài. Lời mời dành cho họ là dịp trở về tri ân người đồng đội từng cùng mình vô địch World Cup 2022.

Paulo Dybala được mời dự trận chia tay Lionel Messi nhưng không được Roma cho phép trở về Argentina. Ảnh: EPA.

Tiền đạo Paulo Dybala không được HLV Lionel Scaloni triệu tập, còn hậu vệ Nahuel Molina đang chịu án treo giò sau những sự cố ở chung kết World Cup 2026. Chuyến đi riêng để dự buổi chia tay vì thế cần sự chấp thuận của Roma.

Trong thông báo, Roma ghi nhận mối gắn bó giữa hai cầu thủ với Lionel Messi và việc họ từng sát cánh cùng anh trong đội hình đăng quang tại Qatar. Dù vậy, CLB vẫn ưu tiên giữ các cầu thủ ở lại để chuẩn bị cho lịch thi đấu trước mắt.

Roma sẽ gặp CLB Como tại Serie A ngày 11/10, chỉ 5 ngày sau trận Argentina gặp Benin. Hành trình đi và về có thể mất tổng cộng hơn 28 giờ bay, khiến thời gian nghỉ ngơi và tập luyện của hai cầu thủ bị thu hẹp.

Bởi vậy, dù Paulo Dybala và Nahuel Molina chỉ dự khán, Roma vẫn cân nhắc tác động của toàn bộ chuyến đi. Lý do đội bóng đưa ra nằm ở quãng đường di chuyển và thời điểm trở lại, khi các trận đấu chính thức đã đến gần.

“AS Roma dành sự tôn trọng cao nhất cho Lionel Messi và sự nghiệp phi thường của anh”, thông báo nhấn mạnh. CLB đồng thời gửi lời chúc Lionel Messi cùng Liên đoàn Bóng đá Argentina có một buổi tối đặc biệt, song không thay đổi quyết định giữ hai cầu thủ ở lại

Trong khi 2 cầu thủ của Roma phải vắng mặt, tiền vệ Ángel Di María đã xác nhận sẽ dự khán. Người đồng đội từng cùng Lionel Messi trải qua nhiều kỳ World Cup sẽ có mặt trên khán đài để chứng kiến anh khép lại hành trình trong màu áo tuyển Argentina.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng quyết định rời đội tuyển sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Anh thừa nhận lựa chọn ấy khiến mình đau lòng, nhưng tin rằng đã đến lúc dừng lại.

Ra mắt năm 2005 ở tuổi 18, Messi hiện có 207 lần ra sân và 125 bàn thắng cho tuyển quốc gia Argentina.