Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội trao giải Nhất tặng nhóm tác giả của Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Năm 2025, giải thưởng nhận được 121 công trình khoa học thuộc các lĩnh vực: Cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Trao giải Nhất tặng nhóm tác giả của Viện Hàng không vũ trụ Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 42 công trình bao gồm: 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba, 13 giải Khuyến khích.

Trong số 6 công trình đoạt giải Nhất có 2 công trình của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đó là:

- Công trình nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01 của Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật).

- Công trình nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm của Trung tá, TS Trần Tiến Hải và các cộng sự Viện Hàng không vũ trụ Viettel (Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội).