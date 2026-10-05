2 đối tượng mua bán người qua biên giới dưới 'vỏ bọc' công nhân và thợ sửa xe máy bị bắt

Bộ đội Biên phòng Lào Cai áp giải các đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang. Ảnh: Trung Dũng

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện nạn nhân Giàng Thị C. có dấu hiệu là người bị tổ chức vượt biên sang Trung Quốc để lấy chồng từ cuối năm 2023. Ban chuyên án được thành lập, phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) để truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt đồng loạt các đối tượng trong đường dây mua bán người; tổ chức vượt biên trái phép,

Cụ thể, vào 20 giờ 30 ngày 27/9/2026, bắt giữ nghi phạm Sùng Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Bản Lầu, Lào Cai) khi đang lẩn trốn dưới "mác" công nhân tại khu công nghiệp Cầu Kiền, Hải Phòng, cách Lào Cai 500km.

Vào hồi 17 giờ ngày 28/9/2026, bắt giữ đồng phạm là Ly Thền Hồ (sinh năm 1991, trú tại xã Pha Long, Lào Cai) khi đang ẩn mình dưới "vỏ bọc" thợ sửa xe máy tại địa phương.

Đối tượng Ly Thền Hồ làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Trung Dũng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới qua ứng dụng Wechat để bán nạn nhân Giàng Thị C. vào tỉnh An Huy (Trung Quốc) để làm vợ, với giá 110.000 CNY (khoảng gần 400 triệu đồng).

Cụ thể, rạng sáng ngày 25/12/2023, Ly Thền Hồ đã trực tiếp đưa Giàng Thị C. lên khu vực cột mốc 154, trèo qua hàng rào thép gai, ép nạn nhân qua biên giới sang Trung Quốc. Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ vì cư trú trái phép và trục xuất về nước.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.