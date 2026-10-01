2 đối tượng lập fanpage giáo xứ giả mạo để lừa đảo

Giả danh linh mục kêu gọi quyên góp tiền xây nhà thờ

Hai đối tượng này đã lập các trang mạng xã hội giả danh các giáo xứ lớn tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Tây Ninh nhằm kêu gọi quyên góp từ thiện. Qua đó, lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương (Ảnh Hoàng Hải)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lợi và Vương bàn bạc rồi thiết lập hai trang Facebook giả mạo mang tên “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực” (địa chỉ tại xã Hà Linh - Hà Tĩnh) và “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà” (địa chỉ tại xã Tân Tây - Tây Ninh).

Trên các trang này, các đối tượng liên tục đăng tải hình ảnh hoạt động của giáo xứ, đồng thời tự xưng là linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin. Chúng lấy lý do quyên góp kinh phí xây dựng nhà thờ để đánh vào lòng tin và tín ngưỡng của các tín đồ, người dân rồi hướng dẫn họ chuyển tiền ủng hộ.

Để che giấu danh tính và đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã mua lại tài khoản ngân hàng cùng sim điện thoại không chính chủ của người khác qua mạng để tiếp nhận nguồn tiền.

Ngay khi nhận được tiền từ các nạn nhân, nhóm này lập tức thực hiện chuỗi giao dịch phức tạp nhằm rửa tiền. Chúng dùng tiền chiếm đoạt được để mua thẻ cào điện thoại và tiến hành mua bán tiền điện tử trên các sàn giao dịch quốc tế. Sau đó mới chuyển dòng tiền sạch về tài khoản cá nhân để chia nhau tiêu xài.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu xác định Lợi và Vương đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo tìm kiếm bị hại

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo tìm kiếm các bị hại trên toàn quốc.

Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân hoặc tổ chức từng chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản 0110699914 tại ngân hàng Vikki Bank mang tên TRAN THANH TRUC; hoặc số tài khoản 1802281018635 tại ngân hàng Agribank mang tên DANG VAN DAU cần chủ động liên hệ cung cấp thông tin.

Hoặc những ai từng giao dịch, liên hệ qua số điện thoại 0904018227 hoặc qua hai fanpage giả mạo nêu trên.

Mọi thông tin và tài liệu liên quan xin vui lòng gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên thụ lý vụ án là đồng chí Nguyễn Hồng Sơn qua số điện thoại 0987428009 để được hướng dẫn giải quyết và bảo vệ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.