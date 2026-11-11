2 cuộc cấp cứu đặc biệt giành lại sự sống cho hai bệnh nhân nguy kịch

Chiều 11/11, BSCKII Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận bệnh nhân ngộ độc cá nóc nặng nhất trong vụ 14 người nhập viện đã tỉnh táo sau ba ngày hôn mê, thở máy. Sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định, có thể trò chuyện bình thường.​

Cùng với cuộc chiến giành lại sự sống cho các nạn nhân, những ngày qua, các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thực hiện một ca hỗ trợ ECMO đặc biệt. Ngay trong đêm, ê-kíp chuyên gia từ TP.HCM lên đường xuyên cao tốc, mang theo hệ thống tim phổi nhân tạo để cứu một bệnh nhân viêm phổi nguy kịch.​

Các BS của hai bệnh viện đang phối hợp cứu sống bệnh nhân.

Hai tình huống cấp cứu khác nhau nhưng đều có chung một điểm: Khi sự sống bị đe dọa từng giờ, sự phối hợp giữa các bệnh viện và những quyết định chuyên môn kịp thời có thể mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

Cuộc chiến giành giật nhịp thở từ thảm kịch cá nóc

Sự việc bắt đầu từ sáng 8/11 tại nhà ông Bùi Văn Rột (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). 5 kg cá nóc mang về từ biển đã biến bữa cơm trưa của đại gia đình 14 người thành cơn ác mộng. Chỉ 2 tiếng sau khi ăn tất cả đều bị tê môi, chóng mặt, buồn nôn. Đỉnh điểm, một nam bệnh nhân 48 tuổi rơi vào hôn mê sâu, suy thận nặng, buộc phải đặt nội khí quản và thở máy.

Giữa lằn ranh sinh tử ấy, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã không đơn độc. Một cuộc hội chẩn trực tuyến khẩn cấp đã lập tức được kết nối với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Qua màn hình, từng chỉ số sinh tồn, từng diễn biến lâm sàng được phân tích rạch ròi. Một phác đồ điều trị tích cực, tối ưu nhất được thống nhất và áp dụng tức thời.

Theo BSCKII Lê Huỳnh Phúc, ngoài bệnh nhân 48 tuổi nặng nhất sau ba ngày hôn mê đã tỉnh táo và trò chuyện bình thường nhờ sự hiệp đồng hội chẩn từ xa, 10 bệnh nhân trong vụ ngộ độc cá nóc đã xuất viện và ba người khác đã ổn định sức khỏe.

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc đã cai máy thở, trò chuyện bình thường.

Chuyến xe xé toạc màn đêm

Nếu ca ngộ độc cá nóc là cuộc chiến nội khoa thì ca bệnh viêm phổi cấp của nam thanh niên 33 tuổi (ngụ Bắc Bình) lại là cuộc chạy đua sinh tử về tốc độ và công nghệ.

Bệnh nhân nhập viện sau bảy ngày sốt kéo dài và chỉ trong 24 giờ, tình trạng viêm lan ra làm tàn phá hai lá phổi, đẩy bệnh nhân vào tình trạng suy hô hấp cấp tiến triển nặng.

Hai lá phổi của bệnh nhân gần như đã hoàn toàn đông đặc, vô hiệu hóa, nếu chuyển viện chẳng khác nào ký vào bản án tử trên đường đi. Cơ hội sống duy nhất là ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) – “vũ khí” hiện đại nhất của ngành hồi sức.

Đứng trước cửa tử, một quyết định táo bạo mang tính bước ngoặt được đưa ra sau cuộc điện thoại hội chẩn chớp nhoáng với Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM): Mang ECMO về Bình Thuận.

Ngay trong đêm, TS.BS Huỳnh Quang Đại - Phó phụ trách Bộ môn Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc, Đại học Y Dược TP.HCM, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cùng ê-kíp đã nhanh chóng mang theo máy ECMO lên xe cấp cứu. Chuyến xe “xé toạc” màn đêm về Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, mang theo hy vọng sống duy nhất cho bệnh nhân.

Các bác sĩ của hai bệnh viện đã nỗ lực xuyên đêm cứu sống bệnh nhân.

Sau gần 3 giờ, chiếc xe dừng tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, hệ thống ECMO được triển khai ngay tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Máy chạy, bệnh nhân được giữ lại nhịp đập, đủ điều kiện an toàn tuyệt đối để vận chuyển lên tuyến trên điều trị chuyên sâu.

Đây là ca hỗ trợ ECMO đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện này, không chỉ là cứu sống một bệnh nhân mà còn đánh dấu một mốc son trong năng lực hồi sức chuyên sâu và kỹ năng phối hợp cấp cứu liên viện.

Phía sau thành công của hai ca cấp cứu đặc biệt ấy là những đêm trắng, là trí tuệ, là quyết định cân não của tập thể y bác sĩ để giúp một người tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, một người có thêm cơ hội sống nhờ ECMO.

Những kết quả ấy không chỉ là niềm vui của riêng người bệnh và gia đình, mà còn là phần thưởng cho những giờ phút căng thẳng, những chuyến đi vội vã và sự phối hợp không khoảng cách của những người mặc áo blouse trắng…