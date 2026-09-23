2 con nuôi của Hoài Linh gây chú ý

Hoài Lâm và Hoài Sơn vừa có dịp hội ngộ tại đền thờ Tổ Tâm Linh Việt của NSƯT Hoài Linh trong những ngày Giỗ Tổ sân khấu. Khoảnh khắc hai người con nuôi của nam nghệ sĩ cùng song ca với nhau thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây, Hoài Sơn đăng tải đoạn clip ghi lại màn song ca cùng Hoài Lâm trong ngày Giỗ Tổ. Nam ca sĩ viết: “2 người con Sơn - Lâm của ba cuối cùng cũng có ngày hát chung trong ngày ý nghĩa như vậy”. Chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy sự xúc động của Hoài Sơn khi lần đầu có dịp đứng chung với người anh em trong gia đình nghệ thuật.

Hoài Lâm và Hoài Sơn hội ngộ tại đền thờ của NSƯT Hoài Linh.

Bên cạnh đoạn clip, Hoài Sơn cũng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập Đền Thờ Tổ Tâm Linh Việt. Trong những bức ảnh được đăng tải, Hoài Lâm và Hoài Sơn xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ trong không khí trang trọng nhưng cũng gần gũi của dịp Giỗ Tổ.

Hoài Lâm là một trong những người con nuôi được biết đến nhiều nhất của NSƯT Hoài Linh. Nam ca sĩ từng được cha nuôi dìu dắt trong những năm đầu bước vào showbiz và nhanh chóng tạo dấu ấn với giọng hát bolero. Năm 2014, Hoài Lâm giành quán quân Gương mặt thân quen, từ đó tên tuổi ngày càng được biết đến rộng rãi.

Trong khi đó, Hoài Sơn, tên thật Võ Huỳnh Tấn Sang, cũng được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi. Hoài Sơn hoạt động ca hát, theo đuổi dòng nhạc bolero và từng tham gia Solo Cùng Bolero. So với Hoài Lâm, anh ít xuất hiện trước truyền thông hơn nên thông tin về cuộc sống và hoạt động nghệ thuật cũng không được công chúng biết đến nhiều.

Chính vì vậy, khoảnh khắc Hoài Lâm và Hoài Sơn cùng xuất hiện trong ngày Giỗ Tổ tạo sự chú ý. Hai người vốn có chung một người cha nuôi là NSƯT Hoài Linh nhưng hoạt động nghệ thuật theo những hướng khác nhau.

Với NSƯT Hoài Linh, việc những người con nuôi cùng hội ngộ tại nơi thờ Tổ nghiệp càng mang ý nghĩa đặc biệt. Nam nghệ sĩ từng dành nhiều năm xây dựng và chăm sóc công trình này, đồng thời thường xuyên đón đồng nghiệp, nghệ sĩ trẻ đến dâng hương vào dịp Giỗ Tổ sân khấu.

NSƯT Hoài Linh song ca cùng Hoài Lâm tại Đền Thờ Tổ.

Đền thờ Tổ Tâm Linh Việt của NSƯT Hoài Linh tọa lạc tại phường Long Phước, TP.HCM, trên khu đất có diện tích khoảng 7.000 m². Công trình được xây dựng với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng và khánh thành vào năm 2016. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành một trong những địa điểm được nhiều nghệ sĩ tìm đến mỗi dịp Giỗ Tổ sân khấu.

Năm nay, ngày chính lễ Giỗ Tổ sân khấu diễn ra vào 22/9, tức 12/8 âm lịch. Nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại đền thờ Tổ từ trước ngày chính lễ để dâng hương, gặp gỡ đồng nghiệp và tham gia các hoạt động tưởng nhớ Tổ nghiệp. NSƯT Hoài Linh cũng trực tiếp có mặt, tiếp đón các nghệ sĩ về dự lễ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm hiện vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện bên NSƯT Hoài Linh. Nam ca sĩ từng có giai đoạn tạm rời xa ánh đèn sân khấu nhưng những lần trở lại vẫn nhận được sự chú ý. Trong khi đó, Hoài Sơn duy trì con đường ca hát với hình ảnh kín tiếng hơn.

Lần hội ngộ này vì thế trở thành khoảnh khắc đáng nhớ với Hoài Lâm và Hoài Sơn. Không chỉ cùng chia sẻ một sân khấu, hai người còn có dịp đứng cạnh NSƯT Hoài Linh trong không gian mang ý nghĩa đặc biệt với giới nghệ sĩ.