Theo hãng tin AP, một chiếc xe buýt công cộng tại thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ), mới đây đã đón những hành khách đặc biệt: hai con ngựa cùng người cưỡi.

Hình ảnh từ camera trên xe buýt cho thấy phương tiện dừng tại một điểm đón khách, nơi hai người đang ngồi trên lưng ngựa chờ bên lề đường. Khi chứng kiến cảnh tượng này, tài xế xe buýt bật cười và không phản đối việc cho nhóm khách đặc biệt lên xe.

Người tài xế còn nói đùa: "Nếu nó có thể vào đây thì cứ để vậy thôi", đồng thời gọi con vật là "động vật hỗ trợ".

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: AP)

Theo đoạn video do chính quyền thành phố Detroit công bố hôm 13/11, sự việc được camera ghi lại vào ngày 7/11. Sau khi xuống ngựa, hai người dắt những con vật bước lên xe qua cửa trước, sau đó nhanh chóng đưa chúng rời khỏi xe bằng một cửa khác.

Trước đó, đoạn video do người đi đường ghi lại cảnh hai con ngựa cùng người cưỡi xuất hiện trên xe buýt đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến giới chức thành phố phải lên tiếng về sự việc.

Jordan Williams, người đi cùng hai con ngựa, nói với đài WXYZ Detroit rằng anh đang hỗ trợ một hoạt động gây quỹ và cho trẻ em trải nghiệm cưỡi ngựa. Sau khi sự kiện kết thúc, Williams nhìn thấy xe buýt công cộng và nảy ra ý định ghi lại video.

Williams, đồng sáng lập nhóm Urban City Cowboys, cho biết anh không chủ động tìm kiếm chiếc xe buýt mà tình cờ nhìn thấy phương tiện khi đang ở gần trạm dừng. Theo người đàn ông này, anh từng thực hiện hành động tương tự trên một số tuyến xe buýt khác tại Detroit trong nhiều năm qua.

Williams cho biết mục đích của việc làm này là thu hút sự chú ý đến cộng đồng cao bồi da màu tại thành phố, qua đó cho mọi người thấy rằng những người cao bồi cũng có thể mang diện mạo giống như họ.

Tuy nhiên, giới chức thành phố Detroit cho rằng việc đưa ngựa lên xe buýt không phù hợp với quy định hiện hành. Alexis Ware, người phát ngôn Văn phòng Thị trưởng Detroit, cho biết thành phố cho phép động vật hỗ trợ người khuyết tật lên phương tiện công cộng, nhưng những con ngựa trong đoạn video dường như được đưa lên xe vì mục đích khác.

Bà Ware thừa nhận hành động trên nhằm thu hút sự chú ý đến một hoạt động tích cực, song cũng cảnh báo sự việc có thể gây mất an toàn cho những hành khách khác cũng như chính những con ngựa.

Đại diện chính quyền thành phố cho biết đây sẽ là cơ hội để đào tạo lại các tài xế xe buýt thuộc Sở Giao thông Detroit (DDOT), đồng thời phổ biến thêm cho người dân về những quy định nhằm bảo đảm dịch vụ vận tải công cộng an toàn, đúng giờ và chất lượng.

Theo quy định của Đạo luật Người khuyết tật Mỹ (ADA), động vật hỗ trợ được phép đi xe buýt nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, giới chức Detroit cho rằng hai con ngựa xuất hiện trong video không thuộc trường hợp này.