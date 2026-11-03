2 con khủng long xuất hiện tại tòa thị chính khiến hàng triệu người tò mò, sự thật vừa được hé lộ

Theo PEOPLE, hai nhân vật chính là José Contreras, 34 tuổi và Gabriela Hernández, 37 tuổi. Cả hai đều làm công việc tư vấn tài chính ô tô và đã hẹn hò được 5 năm.

Ngày 8/10, cặp đôi xuất hiện tại Tòa thị chính San Francisco trong bộ đồ khủng long T. rex phồng hơi thay vì trang phục cưới truyền thống. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi một người có mặt tại địa điểm trên ghi lại khoảnh khắc và đăng lên Instagram.

Đoạn video do Río De Léon chia sẻ có dòng chú thích: “Tình cờ chứng kiến hai con khủng long kết hôn tại tòa thị chính ở San Francisco”. Bài đăng sau đó đạt hơn 4,3 triệu lượt xem và 475.000 lượt thích.

José Contreras (bên trái) và Gabriela Hernández. Ảnh: Kate Rasskazova.

Người quay video kể rằng ban đầu anh chỉ đang ngắm kiến trúc tòa nhà. Khi nhìn xuống từ tầng trên, anh bất ngờ phát hiện hai người mặc đồ khủng long đang tạo dáng chụp ảnh trên cầu thang lớn. Cô dâu khủng long còn đi giày cao gót, đội khăn voan và cầm bó hoa. Trong khi đó, chú rể đeo một chiếc nơ trắng bên ngoài bộ trang phục.

Nhiếp ảnh gia Kate Rasskazova cũng chia sẻ video về cặp đôi vào ngày hôm sau. Bài đăng của cô thu hút khoảng 280.000 lượt xem. Ban đầu, nhiếp ảnh gia giữ kín danh tính hai nhân vật chính.

Sau khi câu chuyện lan truyền rộng rãi, José và Gabriela quyết định chia sẻ về đám cưới đặc biệt của mình với PEOPLE. José cho biết điều bắt đầu từ một bất ngờ vui nhộn trong ngày trọng đại đã trở thành trải nghiệm mà cả hai chưa từng tưởng tượng tới. Anh cũng rất vui khi thấy nhiều người trên khắp thế giới thích thú với khoảnh khắc này.

Theo José, ý tưởng mặc trang phục khủng long xuất phát từ Gabriela, bởi cô đặc biệt yêu thích loài vật thời tiền sử và thích hóa trang. Cặp đôi đặt mua hai bộ đồ trên Amazon.

Tuy nhiên, họ không mặc trang phục khủng long trong lúc làm lễ kết hôn. José giải thích rằng việc cử hành nghi thức trong những bộ đồ phồng hơi này sẽ khá khó khăn, nhất là khi hôm đó thời tiết rất nóng. Vì vậy, cả hai mặc trang phục cưới bình thường để hoàn thành buổi lễ, sau đó mới thay đồ khủng long để chụp ảnh.

Một số người lạ có mặt tại tòa thị chính cũng hào hứng chụp lại khoảnh khắc của họ. José cho biết mọi người dường như đều vui vẻ và thích thú trước màn hóa trang độc đáo. Đáng chú ý, gia đình hai bên không hề biết về bộ trang phục đặc biệt này. José và Gabriela đã tổ chức đám cưới riêng tư, đồng thời dự định chỉ tiết lộ tin kết hôn trong một bữa tiệc Halloween sắp tới.

Gabriela kể rằng José đã nghĩ ra ý tưởng quay video ghi lại cảnh cả hai cởi bỏ bộ đồ khủng long để công bố chuyện kết hôn với người thân và bạn bè tại bữa tiệc.

Thế nhưng, kế hoạch giữ kín mọi chuyện đã không diễn ra như dự tính khi một người qua đường vô tình ghi lại hình ảnh của họ và đăng tải lên mạng.

Cặp đôi cho biết họ thực sự bất ngờ khi phát hiện video lan truyền rộng rãi, bởi hoàn toàn không biết có người đang quay phim mình. Thậm chí, một số thành viên trong gia đình còn gửi đoạn clip cho họ mà không nhận ra hai nhân vật trong video chính là José và Gabriela.

Dù sự việc xảy ra ngoài dự tính, cả hai cho biết đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng và bình luận tích cực từ cư dân mạng. Họ xem đây là một trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ trong hành trình hôn nhân của mình.