2 con gái của Quyền Linh gây chú ý

Lọ Lem và Hạt Dẻ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi cùng xuất hiện tại sự kiện sinh nhật 30 năm của LipIce. Trong khoảnh khắc được ghi lại, Hạt Dẻ chăm chú dõi theo chị gái Lọ Lem trình diễn trên sân khấu. Hình ảnh hai chị em sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Tại sự kiện, Lọ Lem xuất hiện với diện mạo nữ tính, thanh lịch. Cô có phần trình diễn thu hút sự chú ý của khách mời và khán giả. Ở phía dưới sân khấu, Hạt Dẻ chăm chú theo dõi chị gái.

Lọ Lem biểu diễn tại sự kiện.

Lọ Lem và Hạt Dẻ xuất hiện với diện mạo nữ tính, thanh lịch.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, cách Lọ Lem xuất hiện cũng cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành. Con gái lớn của Quyền Linh tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006. Ở tuổi 20, cô đang theo học ngành Kinh doanh tại một trường đại học quốc tế ở TP.HCM. Trước đó, Lọ Lem từng trúng tuyển Đại học Nghệ thuật London nhưng lựa chọn học trong nước để ở gần gia đình.

Trong khi đó, Hạt Dẻ tên thật Mai Thảo Ngọc, vừa bước sang tuổi 18 vào tháng 7/2026. Cô được nhận xét sở hữu nhiều nét giống bố, đồng thời có chiều cao khoảng 1,7 m. Khác với chị gái, Hạt Dẻ có phong cách trẻ trung và cá tính hơn.

Điểm khiến Lọ Lem - Hạt Dẻ được chú ý trong nhiều năm qua không chỉ nằm ở ngoại hình. Hai cô gái lớn lên trong một gia đình có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn được Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo định hướng tập trung vào học tập.

Quyền Linh từng chia sẻ anh không chủ động hướng các con vào showbiz. Nam MC cho biết hiện tại điều anh mong muốn là Lọ Lem và Hạt Dẻ hoàn thành việc học, nếu sau này các con thực sự yêu thích nghệ thuật, anh vẫn sẵn sàng ủng hộ. Khi hai con bắt đầu được công chúng quan tâm, Quyền Linh cũng tiết lộ các bé từng có phần e ngại vì chưa quen với sự chú ý của truyền thông.

Chính cách giáo dục này phần nào tạo nên hình ảnh khá đặc biệt của con gái Quyền Linh. Dù thường xuyên được gọi bằng những mỹ từ như “hoa hậu tương lai”, Lọ Lem và Hạt Dẻ vẫn chưa vội bước vào một cuộc thi nhan sắc hay lựa chọn con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Cả hai duy trì việc học, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện hoặc thực hiện công việc phù hợp với độ tuổi.

Trong đó, Lọ Lem từng có cơ hội hợp tác với một số thương hiệu dành cho giới trẻ. Cô cũng từng tham gia các hoạt động liên quan đến nghệ thuật, trong đó có hội họa. Những hoạt động này giúp cô làm quen dần với môi trường truyền thông.

Với Hạt Dẻ, dấu mốc tuổi 18 trong năm 2026 cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Gia đình tổ chức lễ trưởng thành cho cô, trong khi Quyền Linh dành những lời chúc tình cảm cho con gái. Trước đó, cô nhiều lần xuất hiện cùng chị gái tại các sự kiện thời trang và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chiều cao cùng phong cách nữ tính.

Gia đình Quyền Linh.

Đằng sau sự quan tâm dành cho con gái Quyền Linh là câu chuyện về một gia đình có bố mẹ đều được công chúng biết đến nhưng cố gắng giữ cho các con một tuổi thơ và quá trình trưởng thành tương đối bình thường. Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005. Hai người có hai con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội.

Quyền Linh vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ nhiều năm trước, từng gây dấu ấn với các phim như Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa và sau này được biết đến rộng rãi qua vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là Bạn muốn hẹn hò và Vượt lên chính mình. Bên cạnh nghệ thuật, anh còn dành nhiều năm tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Dù nhận được nhiều sự quan tâm nhờ có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, Lọ Lem - Hạt Dẻ vẫn tập trung vào học tập và các hoạt động cá nhân. Hai con gái Quyền Linh đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng trước công chúng theo hướng kín đáo và nhẹ nhàng.