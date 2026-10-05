2 chủ homestay 'mọc' trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn bị khởi tố

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra các sai phạm liên quan đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh (địa bàn thuộc huyện Sóc Sơn cũ).

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cơ quan điều tra đã quyết liệt xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ về các sai phạm liên quan đến lấn chiếm, mua bán đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời báo chí tại họp báo chiều 5/10. Ảnh: B.L

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan đến những sai phạm này.

Đối với hai chủ đất được phản ánh trong loạt bài "Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ", gồm Nguyễn Văn Thắng, chủ villa Solara Đồng Đò, và Phạm Thị Thanh Bình, chủ homestay Huy Hoàng, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết hai người này đã bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.

Ngoài ra, các bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ gồm Lê Văn Tuấn, thuộc Đội Trật tự quản lý xây dựng thuộc huyện Sóc Sơn cũ; cùng Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn, thuộc Trạm Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội.

Về mối liên hệ giữa hai chủ đất nói trên với cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đang xử lý hai vụ án khác nhau. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đủ tài liệu xác định hai chủ đất này liên quan đến vụ án của ông Nguyễn Văn Hòa.

Lực lượng chức năng cưỡng chế công trình Solara Đồng Đò sáng 4/9.

Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ tính chất, mức độ hành vi của các bị can cũng như trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân khác liên quan đến các sai phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn. Kết quả điều tra sẽ được thông tin tới báo chí khi có kết luận.

Trước đó, báo chí đăng tải loạt bài điều tra, phản ánh nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh (Hà Nội) tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh, có nơi đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan. Được biết, tính đến ngày 1/10, xã Kim Anh đã tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm trên địa bàn, trong đó có Solara Đồng Đò; homestay Huy Hoàng và 1 công trình trong thung lũng. Dự kiến trong thời gian tới xã Kim Anh sẽ tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.