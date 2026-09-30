2 chị em còn tuổi học cầu xin quý tấm lòng cứu bố đang thoi thóp, mẹ tâm thần

Sau mỗi buổi tới trường, 2 chị em Thanh Hiền lại tất tả thay nhau vào viện túc trực bố.

Chiều muộn, khi nhiều bạn bè trở về nhà sau giờ học, Nguyễn Thị Thanh Hiền, học sinh lớp 12A13, Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), lại tất tả vào bệnh viện. Bố em đang nằm đó, phải thở máy để duy trì sự sống.

Em trai Hiền, Nguyễn Nhật Quang, học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Bình, cũng đã quen với những lần hai chị em thay nhau chăm bố. Người ở lại bệnh viện, người trở về nhà lo việc gia đình. Hôm sau, hai chị em lại đổi ca.

Nhìn bố duy trì sự sống bằng máy thở với những dây dợ chằng chịt khiến Hiền không thể cầm lòng.

Bố Hiền mắc chứng rối loạn dưỡng cơ - một căn bệnh hiếm khiến sức khỏe ngày càng suy yếu. Gia đình từng đưa ông đi điều trị tại nhiều bệnh viện, từ tuyến tỉnh đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Từ cuối năm 2024, ông liên tục phải nhập viện. Hiện bố Hiền đang điều trị tại Bệnh viện TTH Hà Tĩnh và phải sử dụng máy thở.

Việc học bên giường bệnh của bố là điều bình thường đối với chị em Hiền.

Nỗi lo của gia đình không chỉ dừng ở bệnh viện. Mẹ Hiền mắc bệnh tâm thần phân liệt, dù sức khỏe đã ổn định hơn nhưng vẫn phải duy trì thuốc hằng ngày. Bản thân Hiền cũng mắc bệnh, khiến việc sinh hoạt và phụ giúp gia đình gặp không ít khó khăn.

Hai chị em còn nhỏ nhưng đã sớm phải gánh những phần việc của người lớn. Bố nằm viện, mẹ không thể quán xuyến mọi việc, các em phải san sẻ từ chăm sóc mẹ, lo việc nhà đến việc học.

Sau những giờ chăm bố, chị em Hiền lại về nhà tranh thủ mọi việc của người lớn.

Những trang vở của Hiền vì thế nhiều khi được mở ra giữa những khoảng thời gian ít ỏi bên giường bệnh.

Ở tuổi 17, đáng lẽ em chỉ cần tập trung cho bài vở và kỳ thi tốt nghiệp THPT phía trước. Nhưng với Hiền, mỗi ngày đến lớp đều đi cùng nỗi lo về người cha đang phải thở máy. Dẫu vậy, em vẫn cố gắng học.

Mẹ bệnh bố đau, gia cảnh khánh kiệt nhưng trong căn nhà tuềnh toàng ấy, giấc mơ đến trường chưa bao giờ tắt đối với chị em Hiền.

Bởi Hiền hiểu, học tập là con đường để em có thể bước ra khỏi hoàn cảnh hiện tại, tự mình lựa chọn tương lai. Phía trước em là kỳ thi tốt nghiệp, là ước mơ về một cuộc sống mà ở đó hai chị em không còn phải chia nhau giữa bệnh viện và căn nhà nhỏ.

“Em không mong điều gì quá lớn. Em chỉ mong bố có thêm điều kiện điều trị, mẹ ổn định sức khỏe và hai chị em chúng em được tiếp tục đến trường”, Hiền rơi nước mắt bên giường bệnh của bố.

Điều ước lớn nhất của chị em Hiền bây giờ là bệnh tình của bố mẹ thuyên giảm để các em có thể tiếp tục viết ước mơ của mình bằng việc học hành.

Gia đình hiện vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của người thân, họ hàng và bà con lối xóm. Trong khi đó, chi phí điều trị cho người cha ngày một nặng nề, còn hành trình học tập của hai chị em vẫn còn dài.

Một sự sẻ chia lúc này, dù lớn hay nhỏ, đều có thể giúp gia đình Hiền vơi bớt gánh nặng, giúp người cha có thêm cơ hội điều trị và quan trọng hơn, giúp hai chị em giữ lại những trang vở, những buổi đến trường và ước mơ còn dang dở.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Hiền xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT81 QR: