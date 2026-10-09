2 cảng biển Cái Mép-Thị Vải kết hợp vận hành khai thác bến chung

Theo đó, khi kết nối hai cảng (mỗi cảng có cầu bến dài 600 m) sẽ nâng tổng chiều dài cầu bến đạt 1.200 m, có khả năng tiếp nhận cùng lúc 3 tàu mẹ. Tại khu vực Bến chung giữa Cảng Quốc tế Cái Mép và Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải có thể tiếp nhận tàu container có trọng tải tối đa lên tới 160.000 DWT.

Việc kết nối hai cảng sẽ giúp mỗi cảng tăng công suất lên khoảng 30%, đồng thời, gia tăng giá trị cho khách hàng, mở ra hướng phát triển mới cho các cảng trong cả nước, đóng góp vào phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Mô hình Bến chung là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ giữa Cảng Quốc tế Cái Mép và Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải nhằm chia sẻ nguồn lực, cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa năng lực khai thác và nâng cao hiệu quả tiếp nhận tàu tại khu vực Cái Mép-Thị Vải.

Việc vận hành chung cho phép 2 doanh nghiệp cảng phối hợp khai thác linh hoạt, tối ưu hóa thời gian tàu cập cầu, nâng cao hiệu suất giải phóng tàu và giảm thiểu chi phí vận hành cho các hãng tàu.