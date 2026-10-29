2 cần thủ vật lộn hơn 30 phút mới câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3m

Schafer, 34 tuổi, đến từ bang North Rhine-Westphalia, Đức, cùng người bạn Cremers đến từ Hà Lan tham dự giải câu cá săn mồi được tổ chức trong 2 ngày 10-11/10.

Sự kiện thu hút khoảng 150 cần thủ đến từ nhiều quốc gia châu Âu. Các đội thi đấu bằng cách săn những loài cá ăn thịt có kích thước lớn.

Schafer và Cremers sử dụng cần câu chuyên dành cho cá da trơn cỡ lớn, kết hợp với mồi giả làm từ nhựa mềm.

Khi cá cắn câu, Schafer chưa nhận ra kích thước thực sự của con vật. Chỉ đến lúc nó lần đầu trồi lên mặt nước, nam cần thủ mới biết mình đang đối đầu với con cá trê khổng lồ.

2 cần thủ vật lộn hơn 30 phút mới câu được con cá trê dài gần 3m. Ảnh: Euro News

Cuộc giằng co giữa 2 cần thủ và con cá kéo dài hơn 30 phút. Thời điểm đó, gió mạnh gây thêm khó khăn cho quá trình đưa con vật vào bờ.

Cremers chịu trách nhiệm điều khiển thuyền trước sức gió, trong khi Schafer tập trung giữ cần câu và kéo con cá. Cả 2 phải phối hợp liên tục để tránh làm tuột chiến lợi phẩm.

Sau khi con cá được đưa vào bờ an toàn, ban giám khảo tiến hành đo và xác nhận chiều dài đạt 2,92 m.

Theo quy định của giải đấu, cá sau khi được ghi nhận kích thước phải thả trở lại hồ. Schafer và Cremers sử dụng tấm bạt để vận chuyển con vật, nhằm bảo vệ lớp chất nhầy trên da và hạn chế gây tổn thương.

Dù câu được con cá nổi bật, 2 người không giành chiến thắng chung cuộc. Schafer và Cremers đạt 28.930 điểm, xếp ở vị trí thứ 2.

Kết quả giải được xác định dựa trên tổng số điểm của từng đội, thay vì chỉ tính kích thước của con cá lớn nhất mà đội đó bắt được.

1 số người tham dự cho rằng đây có thể là con cá từng bị 2 cần thủ Ba Lan Krzysztof Pyra và Adrian Gontarz câu được vào tháng 10/2025.

Theo Cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên Đức, cá trê châu Âu là loài cá nước ngọt bản địa có kích thước lớn. Con trưởng thành có thể dài tới 3 m và nặng khoảng 150 kg.

Thức ăn của loài cá này chủ yếu là những con cá khác. Trong 1 số trường hợp, chúng còn săn chim nước nhỏ và động vật có vú.

Cá trê châu Âu ưa môi trường nước ấm và có thể phát triển thuận lợi khi nhiệt độ nước tăng. Hồ Rybnik được sử dụng để làm mát nhà máy nhiệt điện than, sau đó nước nóng chảy trở lại hồ, tạo điều kiện phù hợp cho cá sinh trưởng.

Sau lần câu được cá dài 2,92 m, Schafer vẫn nuôi mục tiêu chinh phục con cá đạt chiều dài 3 m. Anh cho rằng bản thân chỉ còn thiếu khoảng 1 gang tay để hoàn thành mong muốn này.