2 cách đơn giản để có bữa ăn lành mạnh phòng ngừa bệnh mạn tính

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, không ít người chọn đặt đồ ăn sẵn thay vì tự nấu, dù biết rõ các món ăn ngoài hàng thường nhiều dầu mỡ, nhiều muối hơn đồ ăn tự nấu tại nhà.

Về lâu dài, thói quen ăn uống bên ngoài thường xuyên có liên quan đến việc kiểm soát lượng muối và chất béo nạp vào kém hơn, hai yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, thừa cân và các bệnh chuyển hóa cũng như bệnh mạn tính khác. Tuy nhiên, việc duy trì bữa ăn lành mạnh tại nhà không nhất thiết phải tốn nhiều thời gian nếu chúng ta biết cách sắp xếp hợp lý.

Cách 1: Chuẩn bị sẵn thực phẩm vào cuối tuần

Dành ra khoảng 1 đến 2 giờ vào cuối tuần để chế biến sẵn các nguyên liệu cơ bản có thể bảo quản đông lạnh là cách hiệu quả để tiết kiệm thời gian trong tuần; có thể nấu một nồi lớn cơm gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt, hầm sẵn ức gà, sườn hoặc các loại đậu bằng nồi áp suất, luộc thêm vài quả trứng, sau đó chia thành từng phần theo khẩu phần ăn vào hộp đựng thực phẩm, cấp đông để dùng dần.

Đến ngày, chỉ cần lấy một phần tinh bột và một phần đạm đã chuẩn bị sẵn ra hâm nóng, kết hợp thêm rau củ đã sơ chế như súp lơ xanh trụng sẵn hoặc cà rốt cắt sợi đóng gói, chỉ mất khoảng 5 phút đã có thể có một bữa ăn đầy đủ tinh bột, đạm và rau, vừa tiết kiệm thời gian vừa kiểm soát tốt hơn lượng dầu và muối nạp vào so với đồ ăn ngoài hàng.

Việc duy trì bữa ăn cân bằng, ít dầu mỡ và muối hoàn toàn khả thi ngay cả với người có lịch trình bận rộn, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Nguồn ảnh minh hoạ Pexels.

Cách 2: Tận dụng thiết bị nhà bếp

Sử dụng các thiết bị nhà bếp hỗ trợ có thể giảm đáng kể yêu cầu về kỹ năng nấu nướng. Nồi áp suất điện chỉ cần khoảng 15 phút đã có thể làm mềm thịt hoặc các loại đậu mà không cần canh lửa liên tục, phù hợp cả với người mới bắt đầu nấu ăn, đồng thời nhiều loại nồi còn có chức năng hẹn giờ, giúp có sẵn món ăn nóng ngay khi vừa về đến nhà.

Nồi chiên không dầu giúp tạo được độ giòn tương tự món chiên nhưng chỉ cần dùng rất ít dầu, nhờ đó giảm đáng kể lượng dầu sử dụng so với chiên ngập dầu truyền thống, phù hợp với người muốn ăn món có kết cấu giòn mà vẫn hạn chế chất béo.

Máy xay đa năng có thể giúp chế biến nhanh các món súp rau củ hoặc cháo ngũ cốc chỉ trong vài phút, là lựa chọn tiện lợi cho bữa ăn một người, vừa là món chính vừa bổ sung thêm chất xơ.

Lưu ý với người cần kiểm soát chế độ ăn chặt chẽ

Với người cần kiểm soát lượng muối nghiêm ngặt do tăng huyết áp hoặc bệnh thận, nên tự chuẩn bị nước chấm, gia vị ít muối để nêm nếm lại món ăn chế biến sẵn thay vì dùng các gói gia vị bán sẵn, đồng thời ưu tiên các món hấp, luộc thay vì món kho, rim nhiều muối.

Người có bệnh lý tiêu hóa như viêm dạ dày mạn tính nên ưu tiên tự chế biến các món mềm, dễ tiêu thay vì ăn ngoài hàng thường xuyên, vì món ăn ngoài hàng thường nhiều dầu mỡ, gia vị cay nóng, dễ gây khó chịu cho dạ dày, đồng thời nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có triệu chứng tiêu hóa kéo dài để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.

Ăn uống lành mạnh để phòng ngừa bệnh mạn tính không đòi hỏi phải thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt ngay lập tức. Chỉ cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như chuẩn bị sẵn thực phẩm vào cuối tuần, tận dụng thiết bị bếp hỗ trợ và áp dụng vài mẹo đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, việc duy trì bữa ăn cân bằng, ít dầu mỡ và muối hoàn toàn khả thi ngay cả với người có lịch trình bận rộn, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.