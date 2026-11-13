2 cá nhân Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen

Ngày 12-11, tại hội nghị tổng kết và nhân rộng kết quả tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân thay mặt Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc tại kỳ thi tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao bằng khen cho chuyên gia Nguyễn Duy Gơ (ngoài cùng bên phải), sinh viên Ông Phú Quy (thứ hai từ trái sang) và các sinh viên đoạt huy chương kỹ năng nghề xuất sắc.

Trong số này, Khánh Hòa có 2 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa gồm sinh viên Ông Phú Quy, đoạt huy chương kỹ năng nghề xuất sắc nghề Năng lượng tái tạo và chuyên gia Nguyễn Duy Gơ - giảng viên nhà trường, có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, hỗ trợ thí sinh.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh, tham gia tranh tài ở 11 nghề. Trong đó, sinh viên Ông Phú Quy đại diện Việt Nam dự thi nghề Năng lượng tái tạo; giảng viên Nguyễn Duy Gơ tham gia đoàn với vai trò chuyên gia, trực tiếp hỗ trợ thí sinh Ông Phú Quy trong quá trình thi.