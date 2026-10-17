2 cá nhân của tỉnh vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Về phía tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Lê An, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 2 cá nhân của tỉnh Cao Bằng.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỉnh Cao Bằng có 2 cá nhân được vinh danh, gồm cô giáo Đỗ Thị Hương Trà, giáo viên Trường THPT Chuyên Cao Bằng và vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ năm 2002 đến nay, giải thưởng đã vinh danh 110 tập thể và 218 cá nhân. Các tập thể, cá nhân được trao giải là những điển hình tiêu biểu, có nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 cá nhân của tỉnh Cao Bằng được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai cho 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu. Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp và hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Chương trình góp phần tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực, lan tỏa tinh thần tự tin, tự chủ, sáng tạo và khát vọng cống hiến; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.