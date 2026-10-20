2 'búp măng non' khiến cả nhà hoảng loạn, xem camera mới thấy sự việc đáng sợ ra sao?

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội có đông thành viên tham gia, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một gia đình.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 2 búp măng non. Nguồn: Trần Hà Hạnh/ Group Hóng Đường Phố)

Theo đó, trong lúc những người lớn đang trò chuyện, 2 "búp măng non" chơi đùa cùng nhau ở khu vực ghế đá. Trong lúc nghịch ngợm, 2 búp măng non đu trên cạnh ghế đá và bị ghế đá ngã đè trúng người.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người lớn đã chạy đến đỡ 2 bé dậy, kiểm tra tình hình của các bạn nhỏ. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại.

Tình huống này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình cũng được phen thót tim và hoảng sợ khi chứng kiến tình huống này.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng khuyên phụ huynh nên đưa 2 em bé đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo sự an toàn.

Tình huống này tiếp tục là lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh phải luôn sát sao các con. Đồng thời, hướng dẫn, giáo dục các con các trò chơi an toàn để tránh các sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra.