2 bộ phận cơ thể thay đổi sau tuổi 40 không thể nhìn thấy

Cơ bắp, mạch máu và các cơ quan trong cơ thể thay đổi như thế nào sau tuổi 40 và chúng ta cần làm gì để làm chậm quá trình này, thưa chuyên gia? (Hoàng Dương - TPHCM)

Bác sĩ Lê Nhất Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Thực tế, không có cơ quan duy nhất bắt đầu suy yếu ngay khi chúng ta bước qua tuổi 40. Quá trình lão hóa diễn ra từ từ, ở mỗi cơ quan một cách khác nhau và cũng rất khác nhau giữa từng người. Tuổi tác có ảnh hưởng, nhưng sức khỏe còn phụ thuộc vào di truyền, lối sống, chế độ dinh dưỡng, vận động và các bệnh lý đi kèm.

Cơ bắp giảm dần nếu ít vận động

Từ tuổi trưởng thành, khối lượng và sức mạnh cơ bắp bắt đầu suy giảm theo thời gian. Quá trình này thường diễn ra chậm ở giai đoạn đầu, sau đó rõ rệt hơn khi tuổi càng cao, đặc biệt ở người ít vận động.

Sau tuổi 40, một số người có thể nhận thấy việc leo cầu thang, mang đồ nặng, chạy bộ hay chơi thể thao không còn nhẹ nhàng như trước. Tuy nhiên, đây không phải sự suy giảm không thể đảo ngược. Cơ bắp vẫn có khả năng thích nghi và tăng sức mạnh nếu được tập luyện phù hợp, ngay cả ở người lớn tuổi.

Mạch máu và cơ bắp âm thầm thay đổi dần sau tuổi 40. Ảnh: Youmed.

Bên cạnh các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, bơi hoặc đạp xe, nên kết hợp bài tập tăng sức mạnh cơ như squat nhẹ, tập với dây đàn hồi hoặc các bài tập kháng lực phù hợp với thể trạng. Duy trì cơ bắp khỏe mạnh giúp vận động dễ dàng, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và bảo vệ khả năng tự chủ khi về già.

Xương cũng cần được quan tâm song song, nhất là ở phụ nữ sau mãn kinh và những người có yếu tố nguy cơ loãng xương.

Mạch máu âm thầm thay đổi

Khác với sự suy giảm cơ bắp có thể cảm nhận qua vận động hằng ngày, những thay đổi ở mạch máu thường diễn ra âm thầm. Theo tuổi tác, thành động mạch dần trở nên cứng hơn, kém đàn hồi hơn. Điều này góp phần làm huyết áp tăng, đặc biệt là huyết áp tâm thu.

Đáng lo ngại, tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng. Một người vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường nhưng huyết áp có thể đã tăng trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ngoài tuổi tác, nhiều yếu tố lối sống cũng ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu, như ăn quá mặn, thừa cân, ít vận động, hút thuốc lá và uống nhiều rượu bia.

Vì vậy, sau tuổi 40, mỗi người nên chủ động theo dõi huyết áp định kỳ, ngay cả khi cơ thể không có biểu hiện bất thường. Mọi người không nên chờ đến khi đau đầu, chóng mặt hay mệt mỏi mới đo huyết áp, bởi những triệu chứng này không phải lúc nào cũng xuất hiện ở người tăng huyết áp.