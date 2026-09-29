2 bé gái người Nghệ An được tìm thấy ở Phú Thọ sau 3 tháng tự ý rời nhà

Hai cháu H. và T. được Công an xã Yên Na hỗ trợ đưa về nhà an toàn. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 24/9/2026, Công an xã Yên Na tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc hai bé gái L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011), cùng trú tại xã Yên Na, tự ý rời khỏi nhà từ tháng 6/2026 và chưa trở về.

Lo lắng cho sự an toàn của hai thiếu niên, gia đình cung cấp thông tin liên quan để lực lượng Công an phối hợp tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Na triển khai xác minh, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với Công an các xã và địa phương liên quan. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định được nơi hai thiếu niên đang ở tại tỉnh Phú Thọ.

Ngày 26/9, Công an xã Yên Na liên hệ với H. và T., đồng thời phối hợp với gia đình đưa hai thiếu niên trở về địa phương an toàn.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục và nắm bắt tâm tư, tình cảm của con em; chủ động phát hiện những biểu hiện bất thường để kịp thời hỗ trợ, định hướng.

Các em cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, không tự ý rời khỏi gia đình hoặc đi xa khỏi nơi cư trú khi chưa có sự đồng ý của người thân, bởi môi trường bên ngoài có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tình huống khó lường.