2 bé gái 13 tuổi bị xâm hại và cảnh báo những mối nguy quanh trẻ

Cần bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên không bị xâm hại tình dục. Ảnh minh họa

Ngày 4/10, Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, trẻ vị thành niên vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng lúc nạn nhân mất khả năng tự vệ do sử dụng rượu bia hoặc sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của trẻ khi sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình, tối 3/5, hai bé gái K.Đ.H.G. (SN 2013) và K.H.M. (SN 2013) đến nhà một người bạn tại xã Đức Cơ uống rượu cùng một nhóm thanh thiếu niên. Sau khi uống rượu, cả nhóm ngủ lại tại chỗ. Lợi dụng lúc hai bé gái say rượu, không còn khả năng tự vệ, các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục các em.

Cuối tháng 8, một trường hợp khác xảy ra khi P.M.Y. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn) sau khi ăn uống, hát karaoke và rơi vào tình trạng say xỉn đã bị Nguyễn Thành Trung (SN 1990, trú xã Vạn Đức) đưa đến khách sạn và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, những vụ việc trên cho thấy nguy cơ trẻ em, trẻ vị thành niên bị xâm hại có thể xuất hiện ngay trong những cuộc vui tưởng như bình thường nếu thiếu sự giám sát, bảo vệ.

Bên cạnh việc lợi dụng lúc nạn nhân mất khả năng tự vệ, môi trường mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ. Sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết cùng việc sử dụng mạng xã hội nhưng không được gia đình hướng dẫn, giám sát có thể khiến trẻ trở thành mục tiêu của những người có ý đồ xấu.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã điều tra, xử lý nghiêm 59/59 vụ xâm hại tình dục được phát hiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và các biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này.

Để chủ động bảo vệ trẻ, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình cần sát sao hơn trong quản lý giờ giấc, sinh hoạt và các mối quan hệ của con, đồng thời cảnh báo trẻ về tác hại của rượu bia, chất kích thích và nguy cơ khi tham gia các cuộc vui thiếu sự giám sát.

Cha mẹ cần đồng hành với con khi sử dụng mạng xã hội, chủ động nắm bắt các mối quan hệ trên không gian mạng, trang bị cho trẻ kiến thức giới tính, kỹ năng tự bảo vệ và khả năng nhận diện những lời dụ dỗ, lôi kéo.

Nhà trường và lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng phòng tránh xâm hại, phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần tạo môi trường sống an toàn cho trẻ.