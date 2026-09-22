2.900 tỷ đồng chuyển nước ngọt qua kênh chợ Gạo về vùng ven biển Gò Công
Hệ thống chuyển nước ngọt từ kênh chợ Gạo với kênh dẫn nước dài khoảng 40km kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt cho người dân và sản xuất nông nghiệp cùng khu kinh tế biển Gò Công (tỉnh Đồng Tháp).
Ngày 22/9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã khảo sát hướng tuyến, vị trí một số hạng mục công trình thuộc dự án chuyển nước ngọt qua kênh Chợ Gạo cấp nước cho vùng ngọt hóa Gò Công.
Theo đó, dự án sẽ nạo vét các kênh hiện trạng để chuyển nước từ hệ thống kênh Nguyễn Tấn Thành, Phủ Chung Bến Chùa, kênh Bảo Định, kênh Tân Thuận Bình đến nơi xử lý. Chiều dài toàn tuyến kênh dẫn nước khoảng 40km.
Dự án chuyển nước ngọt qua kênh Chợ Gạo cấp nước cho vùng ngọt hóa Gò Công là công trình thủy lợi nhóm B, cấp II, với tổng mức đầu tư sơ bộ 2.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030.
Việc đầu tư xây dựng hệ thống chuyển nước ngọt qua kênh Chợ Gạo nhằm chủ động phân bổ, cấp nguồn nước ngọt ổn định, bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nước cho khoảng 500.000 người dân vùng ngọt hóa Gò Công, góp phần cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước thô sinh hoạt, cấp nước cho Khu kinh tế ven biển Gò Công 15.000ha.
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