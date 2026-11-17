Tại chương trình gặp mặt tình nguyện viên tiếp sức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Thành đoàn Hà Nội thông tin, có 2.900 tình nguyện viên được huy động tham gia hỗ trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Lực lượng tình nguyện viên được huy động, đảm nhận nhiều nhóm nhiệm vụ như: Tham gia biểu diễn đồng diễn, hợp xướng; hỗ trợ Ban Tổ chức hướng dẫn, đón tiếp đại biểu; phối hợp bảo đảm công tác y tế và vệ sinh môi trường…

2.900 tình nguyện viên tiếp sức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam. Ảnh: Thành Đoàn Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, bày tỏ tin tưởng vào sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của đội ngũ tình nguyện viên Thủ đô trong các sự kiện chính trị, văn hóa lớn thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng mong rằng các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, đoàn kết, chủ động và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần vào thành công chung của các sự kiện.

Hình ảnh các biểu trưng cùng hội tụ trong đội hình tình nguyện viên gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và khát vọng tương lai. Qua đó, thể hiện tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Thủ đô, đất nước; đồng thời khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ Hà Nội trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.