Biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hội tụ giữa 2.900 tình nguyện viên.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ghi dấu ấn với nghi thức đón các biểu trưng giữa đội hình 2.900 tình nguyện viên, bao gồm: lá cờ Tổ quốc được đoàn viên, thanh niên truyền tay nhau đưa vào vị trí trung tâm; tiếp đó là Biểu trưng Thành phố Hà Nội, Biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Biểu trưng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt góp phần khẳng định tuổi trẻ Thủ đô luôn sẵn sàng đi đầu trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hoá Việt Nam.

Hình ảnh các biểu trưng cùng hội tụ giữa 2.900 tình nguyện viên là thông điệp về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và khát vọng tương lai, giữa tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Thủ đô, đất nước; khẳng định tuổi trẻ Thủ đô luôn sẵn sàng đi đầu trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hoá Việt Nam.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của lực lượng thanh niên tình nguyện Thủ đô trong các sự kiện chính trị, văn hóa lớn thời gian qua. Màu áo xanh của thanh niên, sinh viên tình nguyện luôn hiện diện và để lại dấu ấn sâu đậm và nhận được sự đánh giá cao, tình cảm trân quý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố cùng đông đảo nhân dân.

"Những hành động đẹp của các bạn trẻ mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Thủ đô" - ông Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Tại chương trình, các tình nguyện viên đã được trao đổi, tập huấn về những lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu về tác phong, kỷ luật và đảm bảo an toàn khi tham gia sự kiện.

Dự kiến Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào tối ngày 24/11/2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ đình.