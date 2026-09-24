2.803 hài cốt liệt sĩ: Hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm

Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập 2.803 hài cốt liệt sĩ

2.803 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Theo số liệu của Chiến dịch 500 ngày đêm, trong tổng số 2.803 hài cốt liệt sĩ được quy tập có 1.773 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 856 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 634 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Hiện công tác tìm kiếm vẫn được triển khai trên nhiều địa bàn, với 32 đội và 1.588 người làm nhiệm vụ tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Cùng với công tác tìm kiếm, 18 lễ truy điệu, an táng đã được tổ chức, đón 893 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định.

Gần 200.000 mộ được lấy mẫu phục vụ xác định danh tính

Một nhiệm vụ quan trọng của chiến dịch là lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định. Đến ngày 23.9, mẫu đã được lấy tại 199.908 mộ, đạt 94,78% tiến độ. Lực lượng chức năng cũng thu thập 265.761 mẫu từ thân nhân liệt sĩ.

Song song với đó, 99.443 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương đã được tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản. Công tác rà phá bom mìn được triển khai tại các khu vực từng xảy ra chiến sự, với hơn 15.615ha đã được rà phá.

Những con số cho thấy hành trình tìm kiếm không chỉ dừng ở việc đưa các hài cốt liệt sĩ trở về, mà còn hướng tới xác định danh tính, hoàn thiện dữ liệu và trả lại thông tin cho thân nhân.

MẠNH LÊ